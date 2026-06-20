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Marco Domínguez revela lo que no se sabía de su salida de Municipal: “Preferí quedarme callado

El volante guatemalteco dio detalles de lo que sucedió tras su salida a Municipal y por qué lo cambió por Comunicaciones.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Marco Domínguez rompe el silencio
© Emisoras UnidasMarco Domínguez rompe el silencio

Marco Domínguez causó polémica hace unos torneos cuando tras estar en Municipal, ir al extranjero y al volver a Guatemala fue contratado en Comunicaciones, en algo que se conocieron pocos detalles, aunque el jugador adelantó que no se pudo llegar a un acuerdo.

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Domínguez habló para el podcast del VAR del Gato, en el que confirmó lo dicho hace año y medio, pero también agregó más detalles, como los desacuerdos contractuales y el rechazo de recibir un mejor pago en su regreso a la institución roja, siendo los cremas que si aceptaron sus condiciones.

Marco Domínguez confirma por qué no regresó a Municipal

“Mi etapa en Municipal ya terminó, antes de volver a Guatemala, mucha gente no sabe que cuando terminé el torneo con ellos y salí campeón, estaba para renovar firmé contrato y no se dio por tema económico, no llegamos a un acuerdo”, inició diciendo.

“Después me fui, mucha gente no sabe la verdad, pero fue más por eso que me fui, porque no llegamos en un acuerdo económico y preferí quedarme callado para no dejar mal a varias personas, me fui a Canadá, volvió a tocarles las puertas, porque quería volver a Guatemala”, agregó.

Cuando uno va al extranjero y las cosas salen bien, pedí lo que me ofrecieron hace seis meses, pero se negaron, me dijeron que no, cuando uno va dos veces a tocar una puerta, creo que ya no se da, pero la gente no sabe, muchos dicen varias cosas, pero me quedé callado, recibí una gran cantidad de hate, pero no pasa nada”, concluyó.

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Marco Domínguez fue campeón con Municipal en el Clausura 2024, tras seis meses en Canadá retornó a Comunicaciones con el que no ha logrado los resultados deportivos esperados, incluso peleó por la permanencia la campaña pasada y en este nuevo año espera poder lograr un título.

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