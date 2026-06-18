Municipal concreta el fichaje que tanto deseaba para pelar por el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana

CSD Municipal continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y este jueves confirmó oficialmente la incorporación del delantero dominicano Erick Japa, quien se convierte en una de las principales apuestas ofensivas del cuadro escarlata para la temporada 2026-2027. La contratación responde a la necesidad del club de fortalecer su ataque para competir tanto en la Liga Nacional de Guatemala como en la exigente Copa Centroamericana. A través de sus canales oficiales, la institución roja anunció la llegada del atacante caribeño con un contrato por un año.

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“El Club Social y Deportivo Municipal hace oficial la contratación del delantero internacional dominicano Erick Japa, quien se vincula a nuestra institución por un período de un año para afrontar los próximos desafíos deportivos del club”, informó la entidad escarlata.

Un atacante con recorrido internacional

La llegada de Erick Japa representa una incorporación de experiencia y recorrido para el equipo dirigido por Mario Acevedo. El delantero ha construido su carrera en diferentes ligas del continente, defendiendo los colores de clubes como Atlético Pantoja y Cibao FC en República Dominicana, además de militar en Guabirá de Bolivia, UMECIT de Panamá y Aucas de Ecuador.

Su trayectoria también se extiende al ámbito internacional con la Selección de República Dominicana, donde ha disputado 27 partidos y ha conseguido 10 goles, números que respaldan su capacidad ofensiva y su importancia dentro del combinado caribeño. Municipal espera que esa experiencia se traduzca en liderazgo y efectividad dentro del área rival.

El club confirmó además que el nuevo refuerzo llegará a Guatemala durante el fin de semana para incorporarse de inmediato a los trabajos de pretemporada. “El nuevo artillero rojo arribará a Guatemala este domingo para ponerse inmediatamente a las órdenes del cuerpo técnico e incorporarse de lleno a los trabajos de la pretemporada escarlata”, detalló la institución.

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Con la incorporación de Erick Japa, y a la espera de la oficialización de Carlos Salvador Estrada, Municipal continúa dando forma a un plantel diseñado para pelear por los primeros lugares. La directiva y el cuerpo técnico tienen claro que el gran desafío será trascender a nivel internacional, una cuenta pendiente para el club, que busca convertir la Copa Centroamericana en uno de los grandes objetivos de la nueva campaña.