En qué estadio juegan Brasil vs. Japón en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Brasil llega como ganador del Grupo C, después de una fase de grupos invicta. Japón, por su parte, terminó segundo en el Grupo F.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, ubicado en Houston, Texas. Será el primero de los tres partidos programados para esta jornada de 16avos, antes de Alemania vs. Paraguay y Países Bajos vs. Marruecos.

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Brasil llega como ganador del Grupo C, después de una fase de grupos invicta. Japón, por su parte, terminó segundo en el Grupo F y buscará dar uno de los grandes golpes de la fase eliminatoria ante una de las selecciones más pesadas de la historia mundialista.

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Dónde juegan Brasil vs. Japón

El partido entre Brasil y Japón se disputará en el Houston Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el NRG Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Houston, Texas, dentro del complejo NRG Park. Es la casa de los Houston Texans, de la NFL, y uno de los recintos estadounidenses elegidos para recibir partidos de fase de grupos y también de eliminación directa.

El NRG Stadium fue inaugurado en 2002 y tiene un dato muy particular: fue el primer estadio de la NFL construido con techo retráctil. Esa característica lo convierte en una sede importante para una ciudad como Houston, donde el calor y la humedad pueden ser factores fuertes durante el verano.

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Para Brasil vs. Japón, la sede tendrá un partido de enorme atractivo. La Verdeamarela arrastra historia, figuras y presión de candidato; los nipones llegan con una generación competitiva, ordenada y capaz de incomodar a cualquier rival.

El Houston Stadium será el escenario del juego por 16avos de final del Mundial 2026. Foto. Houston Dynamo.

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Houston Stadium, una sede con techo retráctil y césped natural

El Houston Stadium es uno de los recintos del Mundial que combina infraestructura de NFL con adaptación específica para fútbol.

Para la Copa del Mundo, el estadio utiliza césped natural, una exigencia clave de FIFA. Ese cambio obliga a cuidar mucho la superficie, especialmente en un estadio techado y en una ciudad de clima pesado como Houston.

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El techo retráctil permite controlar mejor las condiciones internas. En días de calor extremo o tormentas, el estadio puede funcionar con un ambiente más estable para los jugadores y para el público. Ese punto no es menor en un cruce de eliminación directa, donde el desgaste físico puede marcar diferencias.

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Además, Houston ya viene siendo una sede de muchos goles en este Mundial. En fase de grupos, el estadio recibió partidos con marcadores amplios, incluido el 7-1 de Alemania ante Curazao, por lo que llega a los 16avos con una identidad propia dentro del torneo.

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Capacidad del Houston Stadium para el Mundial 2026

El Houston Stadium tiene una capacidad cercana a los 72.000 espectadores para el Mundial 2026, aunque el aforo puede variar según la configuración FIFA de cada partido.

No está entre las sedes más grandes del torneo, como Dallas o New York New Jersey, pero sí es uno de los estadios más importantes por infraestructura, ubicación y experiencia en eventos masivos.

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El recinto ha recibido Super Bowls, partidos internacionales, encuentros de la Copa América Centenario 2016, eventos universitarios, conciertos y espectáculos de gran convocatoria. Para este Mundial, además, tendrá dos partidos de eliminación directa: este cruce de 16avos y un encuentro de octavos de final.

Para Brasil vs. Japón, el marco promete ser fuerte. La comunidad brasileña en Estados Unidos suele movilizarse con fuerza, y Japón llega con una selección que despierta interés por su estilo, su disciplina táctica y su crecimiento sostenido en los últimos Mundiales.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Houston Stadium

El Houston Stadium tendrá siete partidos en el Mundial 2026, incluidos los cinco que pasaron de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y un partido de octavos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Alemania 7-1 Curazao — Grupo E, 14 de junio.

— Grupo E, 14 de junio. Portugal 1-1 Congo — Grupo K, 17 de junio.

— Grupo K, 17 de junio. Países Bajos 5-1 Suecia — Grupo F, 20 de junio.

— Grupo F, 20 de junio. Portugal 5-0 Uzbekistán — Grupo K, 23 de junio.

— Grupo K, 23 de junio. Senegal 5-0 Iraq — Grupo I, 26 de junio.

— Grupo I, 26 de junio. Brasil vs. Japón — 16avos de final, 29 de junio.

— 16avos de final, 29 de junio. Octavos de final — 4 de julio.

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El duelo entre brasileños y japoneses será el primer partido de eliminación directa que reciba Houston en esta Copa del Mundo.

Brasil llega como líder del Grupo C

Brasil avanzó a los 16avos de final como primero del Grupo C.

El equipo de Carlo Ancelotti empató 1-1 contra Marruecos en su debut y luego tomó ritmo con dos triunfos: 3-0 ante Haití y 3-0 frente a Escocia. Con esos resultados, cerró la fase de grupos invicto y con una señal clara de crecimiento.

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Ante Japón, Brasil tendrá la obligación de imponer su jerarquía. La Canarinha no solo juega por avanzar: también carga con la presión de sostener su candidatura en un torneo donde cada cruce puede cambiar el clima alrededor del equipo.

Japón quiere romper otra barrera

Japón llegó a los 16avos después de una fase de grupos sólida.

El equipo asiático empató 2-2 contra Países Bajos, goleó 4-0 a Túnez y cerró con un 1-1 ante Suecia. Ese recorrido le permitió terminar segundo en el Grupo F y meterse en la fase eliminatoria sin perder partidos.

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El desafío ahora es mayor. Japón ya compitió de igual a igual con rivales fuertes, pero todavía busca una victoria de peso en una ronda eliminatoria mundialista. Ante Brasil tendrá una oportunidad enorme para dar un salto histórico.

Datos de Brasil vs. Japón

Partido: Brasil vs. Japón.

Brasil vs. Japón. Instancia: 16avos de final.

16avos de final. Fecha: lunes 29 de junio.

lunes 29 de junio. Ciudad: Houston, Texas.

Houston, Texas. Estadio: NRG Stadium / Houston Stadium.

NRG Stadium / Houston Stadium. Capacidad: cerca de 72.000 espectadores.

cerca de 72.000 espectadores. Contexto: Brasil fue primero del Grupo C; Japón terminó segundo en el Grupo F.

Brasil fue primero del Grupo C; Japón terminó segundo en el Grupo F. Premio: el ganador avanza a octavos de final.