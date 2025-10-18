De vuelta a Panamá: El insólito momento que vivió Rolando Blackburn y que impidió su regreso al futbol de Guatemala

Deportivo Marquense sorprendió al confirmar que no concretará la contratación del delantero panameño Rolando Blackburn, quien hasta hace pocos días había sido anunciado como refuerzo estelar para el cierre del Torneo Apertura 2025. El atacante, conocido como “El Toro”, incluso había entrenado con los leones durante dos jornadas y se preparaba para debutar el próximo domingo ante Cobán Imperial, pero una serie de irregularidades administrativas frustraron su incorporación.

De acuerdo con la información oficial, Blackburn aún figura registrado como jugador del San Francisco FC de Panamá, equipo con el que inició la temporada. Esta situación impidió que el futbolista pudiera ser inscrito como agente libre, lo que habría puesto en riesgo el cumplimiento de las normativas de la Liga Nacional de Guatemala. Por ello, la Junta Directiva de Marquense optó por no proceder con la firma del contrato.

Pese a lo ocurrido, las relaciones entre Marquense y Rolando Blackburn se mantienen en buenos términos. Desde la dirigencia se dejó la puerta abierta para que el delantero canalero pueda ser considerado nuevamente como refuerzo en el Clausura 2026, una vez que su situación contractual esté completamente resuelta.

El atacante panameño, con amplia trayectoria internacional y paso por selecciones nacionales, había llegado por solicitud del entrenador Diego Vásquez, quien veía en él la pieza ideal para reforzar el ataque leonés de cara al tramo final del torneo. Sin embargo, el imprevisto obligará al estratega hondureño a afrontar lo que resta del campeonato con un plantel limitado.

Marquense quiere evitarse problemas

El club tomó la decisión con base en la experiencia reciente de casos polémicos, como el del delantero Ramiro Rocca, cuya inscripción irregular estuvo cerca de costarle la permanencia en la categoría al conjunto de San Marcos.

El Deportivo Marquense, que viene de sumar una importante victoria ante Antigua GFC, ahora deberá enfocarse en mantener su buen momento en la Liga Nacional, mientras evalúa alternativas ofensivas para compensar la frustrada llegada de Blackburn. El sueño de ver al “Toro” rugiendo con los leones, por ahora, deberá esperar hasta el próximo torneo.

