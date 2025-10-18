Dónde ver Comunicaciones vs. Municipal en Estados Unidos: Liga Nacional de Guatemala, Clásico 335

Comunicaciones y Municipal jugarán este domingo el Clásico 335 de Guatemala por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El encuentro tendrá un ingrediente atípico al de otros años en el que los cremas llegan en una mala racha, mientras que los rojos son uno de los punteros de la tabla.

Los albos que ahora son dirigidos por Iván Franco Sopegno intentan volver a la senda del triunfo y que les permita alejarse de los últimos puestos, pero enfrente tendrán a su acérrimo rival que por su parte intentará seguir en la primera casilla.

¿Cuándo y a qué hora juega Comunicaciones vs. Municipal el Clásico 335 de Guatemala?

Comunicaciones y Municipal jugarán el domingo 19 de octubre desde las 17:00 horas (18:00 pm de Panamá y 19:00 pm ET de Estados Unidos), en el Estadio Cementos Progreso. Será por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Comunicaciones vs. Municipal desde los Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Clásico 335 de Guatemala podrá observarse por la pantalla del canal 429 de DirecTV.

¿Quién es el árbitro de Comunicaciones vs. Municipal por el Clásico 335 de Guatemala?

Bryan López será el árbitro para el Clásico 335 que protagonizarán los futbolistas de Comunicaciones y Municipal. Sus asistentes serán Humberto Panjoj e Iris Vail, así como Steve Morales será el cuarto árbitro. Rubén Castellanos hará de asesor

¿Cómo llega Comunicaciones?

Los cremas son undécimos de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025, algo que es en grandes consecuencias porque no sabe que es ganar en las últimas cuatro jornadas y que pone en alerta la situación del club que está en una autentica crisis deportiva y también administrativa.

¿Cómo llega Municipal?

Los rojos por el momento están en la segunda posición de la tabla, pero con una victoria ante los cremas estaría recuperando el primer puesto. Los de Mario Acevedo son el segundo mejor visitante del campeonato con tres triunfos, tres empates y una derrota, por lo que ahora intentarán aumentar sus estadísticas ante los cremas.