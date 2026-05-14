Walter López pitará la ida de la final entre Municipal vs. Xelajú: Los rojos se preocupan por los antecedentes con el árbitro

El árbitro mundialista estará a cargo del primer duelo de los rojos ante los chivos.

La Gran Final del Torneo Clausura 2026 ya comenzó a calentarse fuera de la cancha luego que el Departamento de Arbitraje de la Federación de Futbol de Guatemala confirmara las designaciones arbitrales para el duelo de ida entre Municipal y Xelajú MC, encuentro que se disputará este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera.

ver también Municipal trabaja en recuperar a una de sus figuras para enfrentar a Xelajú en la Final

Tal como se esperaba por la magnitud del compromiso, el elegido para impartir justicia será el experimentado Walter López, uno de los árbitros con mayor recorrido en el balompié nacional e internacional. La decisión refleja la confianza de la comisión arbitral de Guatemala en un juez acostumbrado a manejar partidos de alta presión y escenarios con ambiente intenso como el que se vivirá en El Trébol.

Walter López estará acompañado por un equipo arbitral de experiencia conformado por Cristian Alvarado como asistente uno, Aczel Pérez como asistente dos y Wildor Ramírez en funciones de cuarto árbitro. Además, Rubén Castellanos será el asesor arbitral, mientras que Giovanni De León fungirá como comisario y Ariel Méndez como oficial de seguridad.

Los números de Walter López en el Clausura 2026

El silbante llega a esta final tras dirigir 19 partidos en el actual campeonato, consolidándose como uno de los árbitros con mayor actividad en la temporada. En esos encuentros mostró un total de 97 tarjetas amarillas y expulsó a nueve jugadores, cifras que reflejan el rigor disciplinario con el que suele manejar los compromisos de alta exigencia.

Municipal no ha ganado con Walter López como árbitro

Según los datos del portal Guatefutbol.com, Municipal no ha ganado en el campeonato bajo el arbitraje de Walter López. Los escarlatas fueron dirigidos por él en tres partidos durante el torneo y en todos terminaron sufriendo derrotas, una estadística que inevitablemente genera conversación entre la afición roja.

ver también Xelajú MC elimina a Comunicaciones con autoridad: Resumen y goles

Por el lado de Xelajú MC, el panorama ha sido distinto. Los quetzaltecos tuvieron a López como árbitro en seis encuentros, registrando tres victorias, dos empates y apenas una derrota. Ahora, con el título nacional en juego y un estadio repleto de seguidores escarlatas, todas las miradas estarán puestas en una final que promete intensidad, polémica y emociones desde el primer minuto.

Publicidad