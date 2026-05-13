Municipal trabaja en recuperar a una de sus figuras para enfrentar a Xelajú en la Final

Municipal continúa afinando detalles para afrontar la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala, donde se medirá frente a Xelajú MC en una serie que promete emociones de principio a fin. Los escarlatas llegan motivados luego de una sólida actuación en semifinales y ahora tienen como principal objetivo conquistar la ansiada corona 33, un título que se les ha escapado en los últimos dos campeonatos.

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El conjunto dirigido por Mario Acevedo trabaja con intensidad pensando en el primer duelo de la final, programado para este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera. La ilusión en el campamento rojo es enorme, especialmente porque el equipo ha mostrado contundencia y solidez en la fase final del torneo.

Municipal espera el regreso de Cristian Hernández

Una de las noticias más positivas para Municipal es la posible reaparición de Cristian “Cheka” Hernández, quien ha evolucionado favorablemente de una lesión muscular que lo dejó fuera de la serie semifinal. El futbolista solamente tuvo participación en los compromisos ante Guastatoya por los cuartos de final y posteriormente realizó trabajo diferenciado para recuperarse completamente.

Cristian Hernández trabaja por separado (Muncipal)

El cuerpo técnico confía en poder contar con Hernández para alguno de los dos partidos de la final, tomando en cuenta que es un elemento importante por su experiencia y desequilibrio ofensivo. Además, el panorama médico es alentador para Municipal, ya que el resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas tras superar sin problemas la ronda anterior.

Los escarlatas tendrán la ventaja de abrir la serie como locales este sábado 16 de mayo a las 18:00 horas, en un estadio El Trébol que seguramente lucirá un ambiente espectacular. El objetivo será claro: conseguir una ventaja importante antes de visitar el complicado estadio Mario Camposeco para el partido definitivo del 23 de mayo.

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Municipal sabe que esta final representa mucho más que un título. Después de quedarse corto en los últimos torneos, el club busca volver a levantar un campeonato nacional y reafirmar su grandeza en el fútbol guatemalteco. Del otro lado estará un Xelajú MC inspirado, por lo que la batalla por la gloria promete ser intensa hasta el último minuto.