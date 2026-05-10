Municipal vs. Xelajú MC: cuándo se juegan las finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ya tiene a sus finalistas. Municipal fue el primer clasificado a la serie por el título, luego de golear 5-0 a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera y cerrar su semifinal con un contundente 7-0 en el marcador global.

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Del otro lado estará Xelajú MC, que consiguió su boleto tras superar a Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco con un 2-0 en el partido de vuelta y con un global de 4-2 para confirmar su superioridad en la serie.

Días y horarios de las finales de las llaves del Clausura 2026

La Liga Nacional de Guatemala todavía no confirmó oficialmente la programación de la final del Clausura 2026. Sin embargo, la serie se jugaría en las siguientes fechas:

Partido de ida: sábado 16 o domingo 17 de mayo.

sábado 16 o domingo 17 de mayo. Partido de vuelta: sábado 23 o domingo 24 de mayo.

Cómo llegaron Municipal y Xelajú MC a la final del Clausura 2026

Municipal llega a la final después de eliminar a Guastatoya en cuartos de final y a Deportivo Mixco en semifinales. Y hasta el momento su marcha es perfecta, con cuatro victorias y sin goles en contra.

Cuartos de final, ida: Guastatoya 0-1 Municipal.

Guastatoya 0-1 Municipal. Cuartos de final, vuelta: Municipal 2-0 Guastatoya.

Municipal 2-0 Guastatoya. Semifinal, ida: Deportivo Mixco 0-2 Municipal.

Deportivo Mixco 0-2 Municipal. Semifinal, vuelta: Municipal 5-0 Deportivo Mixco.

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ver también Xelajú MC 2-0 Comunicaciones: Los chivos a la final y a la Copa Centroamericana – minuto a minuto de la semifinal de vuelta del Clausura 2026 de Guatemala

Por su parte, Xelajú llegó a la final luego de superar primero a Marquense en cuartos de final y después a Comunicaciones en semifinales.

Cuartos de final, ida: Marquense 1-1 Xelajú MC.

Marquense 1-1 Xelajú MC. Cuartos de final, vuelta: Xelajú MC 2-0 Marquense.

Xelajú MC 2-0 Marquense. Semifinal, ida: Comunicaciones 2-2 Xelajú MC.

Comunicaciones 2-2 Xelajú MC. Semifinal, vuelta: Xelajú MC 2-0Comunicaciones.