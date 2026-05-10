El gran desafío que tendrá Municipal ante Xelajú en la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala

Municipal volvió a levantar la mano como uno de los grandes protagonistas del fútbol guatemalteco al instalarse en su tercera final consecutiva, confirmando que su proyecto deportivo mantiene una regularidad que pocos equipos pueden presumir. El conjunto escarlata dejó en el camino a Deportivo Mixco con un contundente global de 7-0, una serie que reflejó la diferencia entre ambos planteles en esta fase decisiva del Torneo Clausura 2026.

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El equipo dirigido por Mario Acevedo no solo ha destacado en la fase final, sino también por su consistencia a lo largo de la temporada. Finalizó como sublíder de la fase de clasificación con 38 puntos, mientras que en la tabla acumulada se quedó con el primer lugar con 86 unidades, asegurando así su presencia en la próxima Copa Centroamericana de la Concacaf, otro de los objetivos institucionales cumplidos.

La misión: romper la racha y conquistar la 33

A pesar de su dominio reciente, Municipal carga con una espina clavada: las finales perdidas ante Antigua GFC en el Clausura y Apertura 2025. Bajo el mando de Mauricio Tapia, los coloniales frustraron en dos ocasiones el sueño rojo, por lo que esta nueva oportunidad representa más que un título, es la chance de romper una racha negativa y recuperar el trono del fútbol nacional.

En el recorrido hacia esta final, los escarlatas mostraron autoridad desde los cuartos de final, donde superaron a Deportivo Guastatoya con un global de 3-0, en una serie marcada por la inesperada salida del técnico rival horas antes del primer duelo. Ya en semifinales, el equipo capitalino reafirmó su poder ofensivo y solidez defensiva para firmar una de las llaves más contundentes del torneo.

El recuerdo del último campeonato aún está fresco en la memoria de la afición. Fue en el Clausura 2024, cuando Municipal derrotó precisamente a Mixco con un 2-0 en el partido de vuelta, con goles de José Carlos Martínez y Matías Rotondi. Desde entonces, el equipo no ha logrado volver a levantar el trofeo, aumentando la presión en esta nueva oportunidad.

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Ahora, bajo la conducción de Mario Acevedo, quien ya sabe lo que es ser campeón tras su título con Santa Lucía Cotzumalguapa en 2021, Municipal buscará escribir una nueva página dorada en su historia ante Xelajú MC. Con la experiencia acumulada, el hambre de revancha y el peso de su grandeza, los rojos llegan a la final con un solo objetivo en mente: conquistar su ansiada corona número 33.

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