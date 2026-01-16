Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Una gran figura”: Luis Fernando Tena confirma el futuro de joven promesa de Guatemala previo al amistoso ante Canadá

El entrenador de la azul y blanco dio a conocer información sobre una de las joyas.

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Noticia que genera ilusión en los chapines
© FedefutNoticia que genera ilusión en los chapines

La Selección de Guatemala volverá a jugar luego de fracasar en su intento de ir al Mundial del 2026 y lo hará mañana en un partido amistoso contra Canadá que se disputará en Estados Unidos, el cual no ha generado mayor expectativa en los aficionados, aunque uno de los aspectos positivos es la presencia de algunos jóvenes como Marvin Ávila, Widvin Tebalán o Matt Evans, siendo el delantero el que tendrá un golpe de confianza por Luis Fernando Tena.

Guatemala lo aplaude: la inédita decisión que tomará Luis Fernando Tena para enfrentar a Canadá

ver también

Guatemala lo aplaude: la inédita decisión que tomará Luis Fernando Tena para enfrentar a Canadá

Marvin Ávila es un jugador que desde que venimos ya mostraba calidad, es un jugador con muchas condiciones de todo tipo, se irá a Sao Paulo en marzo cuando cumpla 18 años, es una gran noticia para que pueda terminar su preparación en Brasil y es una gran oportunidad”, comenzó diciendo Tena.

Él está bien estructurado mentalmente, porque si sigue así, sin perder el piso, será una gran figura de la selección de Guatemala, mañana jugará, vino con nosotros y tendrá participación, iniciará el partido”, añadió.

El seleccionador de los chapines se ve optimista con lo que viene para el equipo: “Hay muchos jóvenes que vienen jugando, que vienen fuertes, el futuro de nuestra selección se ve bien, porque hay competencia y los futbolistas son los primeros en darse cuenta de que deben andar bien para ganarse un lugar en la selección”.

¿Cuándo juega Guatemala vs. Canadá por el primer amistoso del 2026?

Guatemala y Canadá jugarán el sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles desde las 21:00 horas de Centroamérica (22:00 horas de Panamá).

Publicidad
Al margen: Luis Fernando Tena nuevamente hace cambios en la convocatoria de Guatemala para enfrentar a Canadá

ver también

Al margen: Luis Fernando Tena nuevamente hace cambios en la convocatoria de Guatemala para enfrentar a Canadá

¿Dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Canadá?

Por el momento, el partido entre Guatemala Canadá no será televisado en Guatemala. Sí se podrá seguir por radio a través de Emisoras Unidas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala celebra inédita decisión de Luis Fernando Tena para amistoso
Guatemala

Guatemala celebra inédita decisión de Luis Fernando Tena para amistoso

"Es oficial": confirman el fichaje que toda Guatemala estaba esperando
Guatemala

"Es oficial": confirman el fichaje que toda Guatemala estaba esperando

¿Por qué Marvin Ávila eligió San Pablo antes que Gremio?
Guatemala

¿Por qué Marvin Ávila eligió San Pablo antes que Gremio?

“¡De vuelta a casa!”: Alajuelense confirma el fichaje de dos figuras
Liga Deportiva Alajuelense

“¡De vuelta a casa!”: Alajuelense confirma el fichaje de dos figuras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo