“Es oficial”: confirman el fichaje que Guatemala estaba esperando e impacta en el futuro de la selección

Guatemala se exalta ante uno de los fichajes más impactantes de la época, con un protagonista que Luis Fernando Tena sigue de cerca para sumar lo antes posible a la Selección Nacional. Se confirmó lo esperado. Aguardan por detalles.

Se trata de Marvin Ávila, estrella de Antigua GFC y de las selecciones nacionales formativas. Solamente lleva 35 partidos como profesional aguacatero, dentro de los que pudo convertir un único gol y otorgar tres asistencias a sus compañeros.

Para esta temporada, lleva tres pases definitorios en 13 presentaciones oficiales, sin ningún tanto. Con sus jóvenes 17 años, Tena acompaña sus pasos para que sea la próxima figura chapina, como lo es en la U17, U20, y U21, actualmente.

Marvin Ávila va de Guatemala hacia San Pablo, con buen porcentaje para Antigua GFC

Según informó el periodista Andrés ADF a través de sus redes sociales, Marvin Ávila es nuevo jugador del São Paulo de Brasil. Si bien ninguna de las partes de la negociación lo confirmó , el comunicador lo dio como oficial en su Instagram.

“¡Es oficial! ¡Momento histórico para Guatemala! Marvin Ávila es nuevo jugador oficialmente del São Paulo de Brasil. ¡Antigua GFC hace una venta histórica! São Paulo obtiene el 80% del jugador, y Antigua se queda con el 20% para futuras ventas, algo muy importante en caso de que tenga éxito y siga creciendo”, posteó.

El atacante tenía todo arreglado para convertirse en jugador de Gremio de Porto Alegrey hasta había realizado varias pruebas para confirmar el fichaje, pero una oferta inesperada llegó a su mesa y decidió aceptarla. Ahora será del Soberano.

