Un gran reto: Mario Acevedo tendrá complicaciones para intentar mantener el liderato e invicto de Municipal

Municipal cerró con broche de oro la primera vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, al terminar como líder e invicto, confirmando su candidatura al título. Bajo la dirección de Mario Acevedo, el plantel rojo mostró una evolución constante, pasando de las dudas iniciales a una racha positiva que lo coloca en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, los escarlatas afrontarán ahora una etapa decisiva del campeonato con un nuevo desafío: las múltiples bajas que tendrá el equipo debido a las convocatorias a la Selección Nacional de Guatemala. En total son siete jugadores los que estarán ausentes, lo que obligará al técnico a replantear su esquema de cara a los compromisos inmediatos.

Las ausencias confirmadas son las de Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Rodrigo Saravia y Jonathan Franco, todos llamados por Luis Fernando Tena para los duelos eliminatorios de octubre. Estas bajas representan un golpe sensible en distintas zonas del campo, pues afectan tanto la defensa como el mediocampo y el ataque.

Municipal buscará cuidar su liderato

El primer reto para Municipal sin estos elementos será este sábado ante Achuapa, en el partido correspondiente a la duodécima jornada del torneo. Acevedo deberá echar mano de los jugadores menos habituales y de su cantera para mantener el ritmo competitivo y defender el liderato en la tabla.

En medio de las complicaciones, también hay noticias alentadoras para el plantel rojo. El arquero Carlos Salvador Estrada y el argentino Cristian Hernández recibieron el alta médica tras superar sus lesiones, por lo que estarán disponibles y podrían convertirse en piezas clave en este tramo exigente del certamen.

Con este panorama, el líder Municipal afronta el inicio de la segunda vuelta con un plantel diezmado, pero con la obligación de mantener su nivel competitivo. Los próximos partidos pondrán a prueba la profundidad de su plantel y la capacidad de Mario Acevedo para sostener la solidez mostrada hasta ahora en el Apertura 2025.