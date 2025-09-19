“Nada oficial”: Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal sobre usar el estadio de El Trébol

La Selección Nacional de Guatemala podría disputar sus últimos dos partidos de la Eliminatoria Mundialista en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, con la misión de conseguir triunfos clave ante Panamá y Surinam. La posibilidad ha generado expectativa entre la afición, que ve con buenos ojos jugar en un escenario más cercano y con un ambiente más intenso.

ver también Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, se pronunció al respecto y dejó en claro la disposición del club para colaborar con la Azul y Blanco. “A mí en lo personal todavía no me ha llegado nada oficial, y como lo he dicho, para nosotros sería un placer poder ayudar a la Selección de Guatemala con prestarles el estadio, y que la gente pueda apoyar de una manera más cercana”, expresó el entrenador escarlata.

Los partidos en cuestión están programados para noviembre: Guatemala enfrentará a Panamá el jueves 13 a las 20:00 horas, mientras que contra Surinam jugará el martes 18 a las 19:00 horas. Sin embargo, todo dependerá de la aprobación final de la Concacaf, que debe autorizar el uso del recinto para juegos oficiales de eliminatoria.

Publicidad

Publicidad

Guatemala en busca del Mundial 2026

Por ahora, la Azul y Blanco tiene la mira puesta en los compromisos de octubre, cuando visitará a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador el 14 del mismo mes. Estos partidos serán vitales para mantener vivas las aspiraciones de clasificación y llegar con mejores opciones a la recta final de la fase.

La posibilidad de jugar en El Trébol responde a la intención de acercar al público a la Selección y generar un ambiente de presión hacia los rivales. Además, el estadio capitalino ofrece un entorno más compacto que puede potenciar el apoyo de los aficionados guatemaltecos.

Publicidad

ver también Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador

De concretarse la aprobación, la Selección de Luis Fernando Tena contaría con un escenario donde el calor de la afición será determinante para buscar dos victorias que podrían marcar el rumbo hacia la Copa del Mundo 2026.