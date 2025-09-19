Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Nada oficial”: Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal sobre usar el estadio de El Trébol

Los chapines confían en que puedan tener la aprobación para cambiar de estadio.

javier pineda

Por Javier Pineda

Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal
Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal

La Selección Nacional de Guatemala podría disputar sus últimos dos partidos de la Eliminatoria Mundialista en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, con la misión de conseguir triunfos clave ante Panamá y Surinam. La posibilidad ha generado expectativa entre la afición, que ve con buenos ojos jugar en un escenario más cercano y con un ambiente más intenso.

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, se pronunció al respecto y dejó en claro la disposición del club para colaborar con la Azul y Blanco. “A mí en lo personal todavía no me ha llegado nada oficial, y como lo he dicho, para nosotros sería un placer poder ayudar a la Selección de Guatemala con prestarles el estadio, y que la gente pueda apoyar de una manera más cercana”, expresó el entrenador escarlata.

Los partidos en cuestión están programados para noviembre: Guatemala enfrentará a Panamá el jueves 13 a las 20:00 horas, mientras que contra Surinam jugará el martes 18 a las 19:00 horas. Sin embargo, todo dependerá de la aprobación final de la Concacaf, que debe autorizar el uso del recinto para juegos oficiales de eliminatoria.

Publicidad

Guatemala en busca del Mundial 2026

Por ahora, la Azul y Blanco tiene la mira puesta en los compromisos de octubre, cuando visitará a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador el 14 del mismo mes. Estos partidos serán vitales para mantener vivas las aspiraciones de clasificación y llegar con mejores opciones a la recta final de la fase.

La posibilidad de jugar en El Trébol responde a la intención de acercar al público a la Selección y generar un ambiente de presión hacia los rivales. Además, el estadio capitalino ofrece un entorno más compacto que puede potenciar el apoyo de los aficionados guatemaltecos.

Publicidad
Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador

ver también

Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador

De concretarse la aprobación, la Selección de Luis Fernando Tena contaría con un escenario donde el calor de la afición será determinante para buscar dos victorias que podrían marcar el rumbo hacia la Copa del Mundo 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Municipal vs. Antigua GFC: cómo ver partido por liderato de Liga Nacional
Guatemala

Municipal vs. Antigua GFC: cómo ver partido por liderato de Liga Nacional

Municipal tiembla: Mario Acevedo recibe un duro revés en la Liga Nacional
Guatemala

Municipal tiembla: Mario Acevedo recibe un duro revés en la Liga Nacional

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con "El Trébol"
Guatemala

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con "El Trébol"

Jafet consigue sacarle miles de dólares a Alajuelense
Costa Rica

Jafet consigue sacarle miles de dólares a Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo