El Salvador lo sufre y Panamá se asusta: Luis Fernando Tena recibe la noticia que necesitaba en Guatemala para jugarse la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Guatemala recibe un impulso clave en su camino rumbo al Mundial 2026, una noticia que fortalece el proyecto de Luis Fernando Tena justo en el momento más decisivo de la eliminatoria.

Mientras la Selección de El Salvador enfrentó las consecuencias desde el bando chapín, la Selección de Panamá observa con preocupación en el duelo que tendrán por las Eliminatorias.

Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, la Selección de Guatemala mantiene como principal misión lograr la histórica clasificación al Mundial de 2026. El estratega trabaja para consolidar un equipo competitivo que pueda cumplir ese sueño y dejar una huella importante en el fútbol de la región.

¿Cuál es la noticia que necesitaba la Guatemala de Luis Fernando Tena?

El gran momento que atraviesa Matt Evans es una gran noticia para la Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena en pro el objetivo de clasificar al Mundial de 2026 para hacer historia.

De la mano de Matt Evans, la Azul y Blanco se quedó hoy con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos tras vencer (4-2) a la Selección de El Salvador, quien sufrió la calidad en carne propia del jugador chapín.

Matt Evans con la Selección de Guatemala

La figura del encuentro ha sido Matt Evans, quien logró un impresionante hat-trick para encaminar el triunfo chapín. Con este resultado, la selección guatemalteca asegura un lugar en el podio y deja en alto los colores azul y blanco en la competencia regional.

Selección de Guatemala se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos

¿Por quién podría entrar Matt Evans en la convocatoria de Guatemala?

Hace unos días el periodista Juan Carlos Gálvez, informó que Nathaniel Méndez-Laing quedaría fuera de la próxima convocatoria, lo que supondría su segunda ausencia consecutiva tras haber sido llamado en las primeras dos jornadas.

Aunque aún no hay nada confirmado, esta posible vacante podría abrirle la puerta a Matt Evans, tras su destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y podría comenzar a perfilarse como una alternativa interesante para el cuerpo técnico.