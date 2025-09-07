Todo El Salvador lo aplaude: Bolillo Gómez le pega donde más le duele a Panamá y Guatemala antes de enfrentar a Surinam

El técnico de la Selección de El Salvador, Hernán Darío Gómez, dejó en claro en conferencia de prensa que el compromiso y la entrega de sus jugadores son innegociables de cara al partido ante Surinam, correspondiente a la segunda fecha de la eliminatoria mundialista rumbo a 2026. El “Bolillo” fue contundente al señalar que, más allá de jugar bien o mal, lo que nunca puede faltar es la disposición total dentro del campo.

“Es normal jugar bien o jugar mal, lo que no es normal es no entregarse, y los muchachos ahora están dando todo desde el momento que cantan el Himno Nacional”, expresó el estratega colombiano, resaltando la actitud que ha visto en sus dirigidos durante los últimos días.

El técnico de la azul y blanco reconoció que, aunque mantendrán las mismas posiciones en el campo, el equipo debe mostrar una versión distinta. “Los jugadores están bien, las posiciones serán las mismas pero tenemos que jugar distinto. En el fútbol a uno 90 minutos le cambia la vida. Si no mejoramos, es muy jodido, tenemos que hacer más de lo que hicimos en Guatemala”, afirmó el seleccionador.

El Bolillo lanza dardo a Panamá y Guatemala

Gómez también subrayó que el peso de la historia no será un factor determinante en el próximo encuentro. “De los cuatro equipos, ¿cuál es el que tiene más historia? El Salvador. La historia es para contarla, pero no dice nada mañana”, comentó, dejando claro que su enfoque está en el presente y en lo que se pueda mostrar en el terreno de juego.

Sobre el rival, el “Bolillo” fue claro en su advertencia: “De Surinam nos preocupa todo, es un equipo rápido, un equipo potente. Necesitamos que los 11 corran en defensa y que los 11 corran en ataque. Hay que estar inconformes en el grupo para mejorar”, explicó, resaltando la intensidad que exigirá a sus pupilos.

Finalmente, el entrenador pidió paciencia y respaldo a la afición cuscatleca, destacando la importancia del apoyo incondicional. “No somos ni Pelé, ni tampoco somos nadie. A la afición le pedí tolerancia, paciencia, amor. Jugar bien y jugar mal es normal, lo que no es normal es no entregarse”, concluyó Gómez, quien buscará sumar una nueva victoria con la Selecta en esta fase eliminatoria.