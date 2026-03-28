Este viernes, la Selección de Guatemala sufrió una aplastante goleada en contra por 7-0 frente a la Selección de Argelia. El equipo que jugará el Mundial 2026 no puso el freno y aprovechó los errores que cometieron los del combinado chapín en diferentes jugadas.

El gran afectado por la derrota es Kenderson Navarro, quien fue a la red a buscar el balón en siete ocasiones. Sumado a los goles que recibió, el portero de Municipal tuvo un blooper en el que le regaló el primer tanto a los argelinos para romper el marcador.

Después del partido, Navarro fue el centro de las críticas de los aficionados chapines. Por eso mismo, este sábado en territorio italiano tomó una decisión para ponerle fin a los comentarios que le llegaron desde las diferentes redes sociales.

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Kenderson Navarro limitó los comentarios en su Instagram

El futbolista de Municipal y segundo portero de la Selección de Guatemala por detrás de Nicholas Hagen decidió prohibir los comentarios en su cuenta de Instagram. Ningún aficionado puede comentarle desde las últimas horas.

El portero se vio muy golpeado por los siete goles recibidos y consideró que era oportuno tomar dicha decisión. Además de ser el más damnificado, Navarro entra en la historia de las mayores goleadas que sufrieron distintas selecciones de Centroamérica.

Ahora, Kenderson Navarro deberá regresar a Municipal, ya que Guatemala no logró arreglar otro encuentro amistoso en esta fecha FIFA. El próximo jueves podría estar con los Rojos por la jornada 17 ante Achuapa.

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