Vuelve a la Selección: Luis Fernando Tena marca el regreso de una figura de Guatemala

Luis Fernando Tena volverá a dirigir a la Selección de Guatemala después de haberse ausentado en la fecha FIFA de marzo. En junio, el equipo chapín tendrá tres amistosos de jerarquía contra selecciones que disputarán el Mundial 2026.

Para esta triple fecha, el técnico mexicano ya convocó a algunos futbolistas del medio nacional y otros legionarios para un microciclo que iniciará el 13 de mayo y se llevará a cabo hasta el 16 del mismo mes.

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Entre las principales novedades de esta convocatoria de nueve jugadores, aparece el nombre de William Jehú Fajardo, quien fue contratado recientemente por Antigua GFC, a pesar de que la imagen del combinado chapín indica que pertenece al descendido Mictlán.

Fajardo jugará para Antigua GFC el Apertura 2026.

El extremo derecho vuelve a estar convocado para la Selección de Guatemala casi dos años después. Hizo su debut en julio de 2024 en un amistoso contra El Salvador, pero desde ese momento no volvió a estar en la nómina de la Bicolor.

La lista del nuevo microciclo de Guatemala

Además de Fajardo, integran la lista del microciclo como jugadores locales José Ardón, José Rosales, Óscar Castellanos, Luis Morán y Kevin Ramírez; y como legionarios aparecen Óscar Santis (quien acaba de ser transferido a Malasia), Marcelo Hernández (Cartaginés) y Arian Recinos (UNH Wildcats).

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El calendario completo de Guatemala para el mes de junio

Cabe recordar que luego de que finalice el Clausura 2026 de la Liga Nacional, Tena realizará la nómina completa para los tres amistosos, Guatemala jugará el 4 de junio contra República Checa, el 7 ante Ecuador y el 10 enfrentará a Austria.

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En síntesis

El técnico Luis Fernando Tena dirigirá un microciclo del 13 al 16 de mayo .

dirigirá un microciclo del . William Jehú Fajardo regresa a la selección tras su debut en julio de 2024 .

regresa a la selección tras su debut en . Guatemala enfrentará en junio a República Checa, Ecuador y Austria en tres partidos amistosos.