“Ya conversaron con él”: Saprissa negocia para quedarse con una de las figuras del fútbol de Costa Rica que pidió Hernán Medford

Pese a que la cabeza está puesta en la final de vuelta ante Herediano, Saprissa ya toma nota del pedido que hizo Hernán Medford para fichar a un futbolista que dio que hablar este torneo.

El mercado de fichajes en Deportivo Saprissa ya empezó a moverse con intensidad, incluso antes de que termine el Clausura 2026. En medio de una final todavía abierta, en Tibás no pierden tiempo y comienzan a perfilar lo que será el próximo plantel, con decisiones que llevan la firma directa de Hernán Medford.

Uno de los focos principales está puesto en reforzar la defensa, una zona que dejó dudas en varios tramos del torneo. Y en ese contexto, apareció un nombre que empieza a tomar cada vez más fuerza dentro del entorno morado.

¿Quién es el futbolista que pidió Medford para Saprissa?

Se trata de Yeison Molina, defensor central de Municipal Liberia, quien viene de firmar un Clausura 2026 muy sólido y consolidarse como uno de los puntos más altos de su equipo.

La información fue revelada por el medio “La Voz Saprissista”, donde dieron detalles de un movimiento que ya pasó de ser un simple interés a una gestión concreta.

“Conversaron con él el domingo, lo abrazaron, lo invitaron a ver el estadio. Defensa central que pidió Hernán Medford, podría tener una oportunidad si se acomoda su futuro”, señalaron, dejando en evidencia que el acercamiento ya ocurrió.

Yeison Molina es del interés de Hernán Medford. (Foto: Liberia)

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El gesto no es menor. Invitarlo a conocer el estadio y tener un contacto directo habla de una negociación que empieza a tomar forma y que podría avanzar rápidamente si las condiciones se alinean.

Molina, además, encaja perfectamente en el perfil que busca Saprissa. Es joven, fuerte físicamente, con proyección y ya cuenta con experiencia en el fútbol nacional, tras su paso por Guanacasteca y su consolidación en Liberia.

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En este Clausura disputó 18 partidos, todos con un rendimiento que lo posicionó como uno de los defensores más destacados del torneo, algo que no pasó desapercibido para el cuerpo técnico morado.

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Además, su condición de seleccionado nacional eleva todavía más su perfil, convirtiéndolo en una apuesta que combina presente y futuro. En Saprissa entienden que necesitan renovar ciertas piezas del plantel sin perder competitividad, y la llegada de un jugador como Molina encajaría perfectamente en esa lógica.

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Por ahora, la operación dependerá de cómo se resuelva su situación contractual y de si las partes logran llegar a un acuerdo en las próximas semanas. Pero lo cierto es que el interés ya es real. Y en Tibás no lo esconden.

Datos Claves

Hernán Medford solicitó formalmente el fichaje del defensor Yeison Molina para el Deportivo Saprissa.

solicitó formalmente el fichaje del defensor para el Deportivo Saprissa. El defensor Yeison Molina disputó 18 partidos con Municipal Liberia durante el torneo Clausura 2026.

disputó con Municipal Liberia durante el torneo Clausura 2026. Representantes de Saprissa invitaron al seleccionado nacional a conocer el estadio para concretar su llegada.

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