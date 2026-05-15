Castigo a Jorkaeff Azofeifa: el Tribunal de Disciplina dictó sentencia y Saprissa ya fue notificado

Después de varios días, el Tribunal definió que sanción tiene Jorkaeff Azofeifa por el gesto contra Liberia y estalló la polémica en Costa Rica.

La polémica que rodeó a Jorkaeff Azofeifa finalmente tuvo resolución, y en Deportivo Saprissa ya respiran con alivio. Después de varios días de incertidumbre por sus gestos hacia la afición de Municipal Liberia, el Tribunal de Disciplina tomó una decisión que cambia por completo el panorama de la final.

El lateral morado había quedado en el centro de la escena tras realizar gestos considerados obscenos hacia la grada durante la celebración de un gol. La acción generó una denuncia formal y abrió la posibilidad de una sanción, hasta Roberto Artavia adelantó lo que haría el club cuando salga el castigo.

¿Cuál fue la sanción que recibió Jorkaeff Azofeifa?

Sin embargo, el fallo fue claro y contundente. Según el criterio del Tribunal, la jugada ya había sido analizada por el equipo arbitral durante el partido y decidió: “La acción de Jorkaeff Azofeifa fue apreciada por el equipo arbitral del VAR y no le corresponde al Tribunal valorar situaciones examinadas por el equipo arbitral”.

La decisión sorprendió a muchos, especialmente porque en el entorno del fútbol tico se esperaba una sanción ejemplar tras la polémica generada. Pero finalmente, el lateral quedó habilitado sin castigo.

Jorkaeff Azofeifa podrá jugar contra Herediano en la vuelta. (Foto Saprissa)

Esto significa que Azofeifa podrá estar presente este sábado en el estadio Estadio Rosabal Cordero, donde se disputará la final de vuelta ante Club Sport Herediano. Ya había jugado la ida porque no habían dado a conocer la sanción.

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La noticia no solo impacta en ese partido, sino también en lo que podría venir después. En caso de que Saprissa logre avanzar, el futbolista también estará disponible para disputar una eventual Gran Final.

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En Tibás, la resolución se interpreta como un espaldarazo en un momento clave. El equipo podrá contar con una de sus piezas importantes en una serie donde cada detalle puede definir el campeonato.

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Del otro lado, la decisión genera incomodidad. En Herediano entienden que la situación pudo haber tenido otro desenlace y que el contexto ameritaba una sanción más dura.

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Más allá de las opiniones, lo cierto es que el tema queda cerrado desde lo disciplinario. Y ahora, toda la atención vuelve a la cancha. Saprissa llega con ventaja, con plantel completo y con la posibilidad de cerrar la serie.

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