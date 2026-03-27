No fue sólo el 0-7 con Argelia: FIFA también golpea a Guatemala ante los ojos del mundo

La Selección de Guatemala sigue pagando caro la humillante derrota 7-0 ante Argelia, no solo en lo deportivo, sino también en el impacto directo sobre el Ranking FIFA, donde ya se reflejan las consecuencias.

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El amistoso disputado en Génova, Italia, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, dejó al descubierto la realidad del equipo y además golpeó su posición en la clasificación mundial del máximo ente del fútbol.

Con la implementación de la actualización en tiempo real del Ranking FIFA, el efecto fue inmediato para la azul y blanco, que vio cómo su caída en el rendimiento se tradujo en números negativos tras el pitazo final.

Según el portal oficial de la FIFA, Guatemala sufrió un descenso tras registrar un balance de -2.30 puntos, quedando ahora con un total de 1243.47 unidades, lo que refleja el impacto de la goleada recibida.

Caída que puede continuar

La situación se agrava al confirmarse que los chapines fueron superados por Palestina en la clasificación, perdiendo una posición en el listado mundial.

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Además, no se descarta que la caída sea aún mayor al cierre de la ventana internacional, lo que aumenta la preocupación en torno al presente y futuro inmediato de la Selección de Guatemala.