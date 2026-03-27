Coleccionistas de goleadas: Guatemala volvió a recibir siete goles en menos de 10 años

La Selección de Guatemala volvió a tocar fondo tras caer 7-0 ante Argelia en un amistoso disputado en Génova, Italia, un resultado que marca un inicio complicado en el proceso de Luis Fernando Tena y que deja más dudas que certezas.

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La goleada no solo impacta por su magnitud, sino porque representa la tercera vez en menos de 10 años que la azul y blanco recibe siete goles en un mismo partido, un dato que refleja la preocupante falta de evolución del equipo.

Los antecedentes más recientes se remontan a la etapa de Walter Claverí, cuando el 28 de mayo de 2016 Guatemala cayó 7-1 ante Armenia en Estados Unidos, en un duelo donde Carlos Ruiz anotó el tanto del honor.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2018, la bicolor sufrió otra dura derrota al perder 7-0 contra Israel, un resultado que en su momento fue justificado por el técnico con factores como el jet lag, pero que dejó una huella negativa en la historia reciente.

Un problema que persiste

En la era de Luis Fernando Tena, la derrota más abultada había sido de 4-1 ante selecciones como Colombia y Argentina, marcadores que, aunque adversos, no alcanzaban la magnitud del golpe recibido ahora ante Argelia.

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Si se revisa el historial completo, Guatemala ha sufrido resultados aún más duros, como el 8-1 en 1939 y el 9-1 en 1955 frente a Costa Rica, cifras que siguen siendo las peores goleadas en contra y que hoy vuelven a tomar relevancia tras otro episodio doloroso.

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