El motivo por el que FIFA no permitió el amistoso de Guatemala contra Austria

Los planes de la azul y blanco se ven truncados para la Fecha FIFA de junio

La Selección Nacional de Guatemala sufrió un cambio inesperado en su planificación para la próxima Fecha FIFA de junio 2026, luego que la FIFA notificara oficialmente a la FEDEFUT que el amistoso programado frente a Austria no podrá disputarse. La noticia representa un golpe para la Azul y Blanco, que buscaba medirse ante un rival europeo de alto nivel como parte de su preparación internacional.

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Por medio de un comunicado, la federación guatemalteca confirmó que el encuentro estaba contemplado para el próximo 10 de junio en territorio estadounidense, dentro de una gira internacional que incluía tres compromisos amistosos. “La Selección de Guatemala se prepara para disputar varios partidos amistosos internacionales de alto nivel en territorio estadounidense en la Fecha FIFA del mes de junio de 2026”, explicó la FEDEFUT.

FIFA frena el amistoso ante Austria

La entidad también detalló que el partido contra Austria finalmente no recibió la aprobación correspondiente. “Dentro de la planificación de partidos se tenía programado para el 10 de junio enfrentar a la Selección de Austria, sin embargo, la FFG ha recibido notificación donde FIFA no avala la realización de dicho encuentro”, señaló el comunicado oficial.

El motivo de la cancelación es por las normativas del calendario internacional establecidas por FIFA. El reglamento vigente prohíbe que una selección dispute más de dos partidos amistosos durante una misma ventana oficial, límite que Guatemala ya había alcanzado con sus otros encuentros pactados.

La Azul y Blanco ya tenía confirmados sus compromisos frente a República Checa y Ecuador, dos selecciones de exigencia importante que servirán para medir el crecimiento del equipo nacional. El primero de estos partidos será el jueves 4 de junio ante República Checa, mientras que el segundo quedó programado para el domingo 7 de junio frente a Ecuador.

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Pese a la cancelación del duelo contra Austria, el cuerpo técnico de Guatemala mantiene la expectativa de aprovechar al máximo esta gira internacional. Los amistosos ante selecciones mundialistas representan una oportunidad valiosa para seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y continuar elevando el nivel competitivo de una selección que busca consolidarse en la región.

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