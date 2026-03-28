El mensaje de MisterChip que indigna a Guatemala tras el papelón con Argelia: “¿Cómo ha podido?”

La Selección de Guatemala sufrió una humillante goleada este viernes 27 de marzo en Genoa. El combinado chapín cayó por 7-0 contra su par de Argelia que no tuvo piedad en marcar una diferencia aplastante.

Es la primera vez que el seleccionado guatemalteco recibe siete goles bajo el ciclo de Luis Fernando Tena. Si bien no estuvo presente el DT por una cirugía en su vesícula, el registro cuenta para su mandato. La noticia dio la vuelta al mundo y generó todo tipo de reacciones.

Otro de los que reaccionó a la histórica goleada de Argelia fue el periodista Alexis Martín Tamayo, más conocido como MisterChip. El español reconoció que no vio el partido de Guatemala, pero dejó un mensaje en su cuenta que nadie esperaba.

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El mensaje de MisterChip después de que Guatemala cayera por 7-0

“No he podido ver el partido, pero lo veré en cuanto pueda. ¿Me puede explicar alguien como le ha podido ganar Argelia a Guatemala por 7-0? He tenido que mirar varias veces el resultado para creerlo“, escribió MisterChip a través de su cuenta de X.

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El periodista español siguió de cerca las Eliminatorias al Mundial 2026 que realizó Guatemala, especialmente en los últimos meses. Éste puede ser uno de los motivos que provocó que MisterChip se tomara de tal manera los siete goles que anotó Argelia. Rápidamente los aficionados chapines expresaron su malestar con la Bicolor en la publicación del periodista.

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El nuevo ciclo de Luis Fernando Tena, después de la renovación, comienza con otro duro golpe. Después de lo que significó quedar afuera de la Copa del Mundo, ahora deberá trabajar y mucho para que la Azul y Blanco se olvide de esta humillante goleada. En enero había perdido contra Canadá por 1-0.

En síntesis

La Selección de Guatemala perdió 7-0 ante Argelia este viernes 27 de marzo en Genoa.

perdió ante este viernes en Genoa. El director técnico Luis Fernando Tena se ausentó del partido por una cirugía de vesícula .

se ausentó del partido por una . El periodista MisterChip reaccionó en X tras la histórica goleada recibida por el equipo chapín.