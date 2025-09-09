Toda Guatemala en vilo por Óscar Santis: el pedido de la figura de Luis Fernando Tena que condiciona la clasificación al Mundial 2026

Guatemala sufrió más de lo esperado en la primera ventana de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Pese a los esfuerzos realizados en el trabajo de preparación, solamente sumaron un punto. Están en el último lugar de la división.

La Bicolor cayó ante El Salvador en el Cementos Progreso y empató con Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, resultados para nada favorables en la ventana de septiembre. El volantazo para octubre y noviembre es una obligación.

Óscar Santis, uno de los puntos más altos entre los seleccionados, explicó que le beneficiaría al grupo jugar sobre grama natural. Muchos de sus compañeros no se sienten cómodos en el césped sintético o en sistemas híbridos ¿Hay opciones?

“Me encantaría jugar en una cancha natural. Normalmente, nos va muy bien en canchas naturales. Me gustaría, El Trébol o Antigua serían muy buenas, pero eso no es decisión de nosotros”, sentenció Santis una vez concretada la igualdad.

¿Cuándo y dónde juega Guatemala por Eliminatorias al Mundial 2026?

Guatemala visitará a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador para el 14 de ese mismo mes. En noviembre, recibirá a Panamá el 13 y al equipo surinamés el 18, para darle finalización a la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Por ende, todavía existe tiempo para elevar un pedido desde la FFG para que la FIFA considere cambiar el recinto para la localía, aunque parece difícil. Complica todo el tedioso proceso ya cumplido, con enviados de la Federación y demás.

Se sabe que el Estadio Doroteo Guamuch Flores no estará en consideración ni siquiera para terminar el 2025, por lo que las opciones se reducen al Estadio Manuel Felipe Carrera y al Estadio Pensativo, si se trata de terreno natural.

Al menos hasta el momento, en los mensajes emitidos y los calendarios que se dieron por confirmados, es el Estadio Cementos Progreso el lugar en el que La Bicolor jugará sus últimas dos fichas de camino a la próxima Copa del Mundo.