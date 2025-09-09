FIFA lo hace oficial: Guatemala recibe la notificación que enciende las alarmas en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026

Guatemala recibió una inesperada notificación por parte de FIFA, que enciende todas y cada una de las alarmas de los chapines. Ningún aficionado esperaba el mensaje que se emitió, mucho menos en medio de el proceso de clasificación.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 acaban de terminar la primera ventana de su tercera fase para La Bicolor. Fue con derrota por 1-0 ante El Salvador en Estadio Cementos Progreso y empate 1-1 con Panamá en Estadio Rommel Fernández.

Finalizado el tercio inicial para los dirigidos por Luis Fernando Tena, un mensaje no tardó en llegarles. Si bien sorprendió a todos, al menos por el momento, se trata de un motivo que los guatemaltecos bien pueden tomar como motivación.

La Bicolor celebra: FIFA pone a Carlos Ruiz a nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La FIFA puso todos sus reflectores sobre Carlos Ruiz, el delantero de la Selección Nacional, dueño del registro máximo en Eliminatorias Mundialistas. Cumplió con 47 apariciones oficiales, en los que logró convertir nada menos que 39 goles.

Pescadito selló su récord en un partido con San Vicente y las Granadinas, dado el 6 de septiembre del 2016. Este enfrentamiento correspondía al camino previo a Rusia 2018. Marcó rumbo al 2002, 2006, 2010 y 2014, además. Una firma única.

Ruiz ve desde arriba los esfuerzos de Cristiano Ronaldo, quien lleva 38 tantos y todavía puede alcanzar su récord. No así Lionel Messi, quien dio por terminada su etapa en procesos clasificatorios con 36 anotaciones desde 2005 hasta ahora.

¿Cuándo juega Guatemala por las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala está en el último lugar del Grupo A. Para sorpresa de todos, Surinam ocupa la punta con cuatro unidades. El Salvador es el escolta con tres, y Panamá quedó en tercer lugar con dos puntos. Todavía restan cuatro fechas por jugarse.

Visita vs. Surinam , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Visita vs. El Salvador , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

