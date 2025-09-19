Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

¡Atención El Salvador! Luis Fernando Tena con novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala

El entrenador de los chapines dio a conocer un nuevo listado para sus próximos encuentros.

javier pineda

Por Javier Pineda

Luis Fernando Tena eligió a sus jugadores para los próximos partidos
© FedefutLuis Fernando Tena eligió a sus jugadores para los próximos partidos

El técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, presentó este viernes una lista de 18 futbolistas de la Liga Nacional que estarán disponibles para los partidos contra Surinam y El Salvador en la próxima Fecha FIFA de octubre, correspondiente a la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

“Nada oficial”: Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal sobre usar el estadio de El Trébol

ver también

“Nada oficial”: Luis Fernando Tena conoció la postura de Municipal sobre usar el estadio de El Trébol

Fiel a su estilo, el entrenador mexicano mantuvo la base de jugadores que disputaron los compromisos de septiembre, aunque sorprendió al dejar fuera a dos nombres habituales: el portero Fredy Pérez de Comunicaciones y el defensor Carlos Aguilar de Municipal. Ambos futbolistas han tenido poca actividad en sus clubes, factor determinante en la decisión del seleccionador.

En lugar de ellos, Tena apostó por dos regresos: el arquero Luis Morán de Antigua GFC y el mediocampista Elmer William Cardoza de Xelajú MC. Ambos habían sido parte de la Copa Oro 2025, pero no figuraron en la última convocatoria. Su retorno le da mayor competitividad al plantel que buscará dar un paso firme en la eliminatoria.

Publicidad

Es importante mencionar que la convocatoria aún no está cerrada, ya que falta integrar a los legionarios, que serán los mismos que estuvieron en septiembre y en el listado de la Liga Nacional no habrá cambios, salvo una lesión.

Esta es la convocatoria de Guatemala

Porteros: Luis Morán (Antigua GFC) y Kenderson Navarro (Municipal)

Defensas: Oscar Castellanos, José Ardón (Antigua GFC), Nicolás Samayoa (Municipal), José Pinto y Stheven Robles (Comunicaciones).

Publicidad
Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

ver también

Lo confirman desde Municipal: la decisión que tomará Guatemala con El Trébol para las Eliminatorias al Mundial 2026

Volantes: José Rosales, Oscar Castellanos (Antigua GFC), Jonathan Franco, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz (Municipal), Kevin Ramírez (Malacateco) y Elmer Cardoza (Xelajú)

Delanteros: Oscar Santis (Antigua GFC), Darwin Lom y Erick Lemus (Comunicaciones)

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alarma en Guatemala: Luis Fernando Tena podría sufrir la baja menos pensada para las Eliminatorias
Guatemala

Alarma en Guatemala: Luis Fernando Tena podría sufrir la baja menos pensada para las Eliminatorias

Tena deja afuera de la lista a un convocado habitual
Guatemala

Tena deja afuera de la lista a un convocado habitual

Guatemala ve decisión de Nathaniel Méndez-Laing: Luis Fernando Tena ya lo sabe
Guatemala

Guatemala ve decisión de Nathaniel Méndez-Laing: Luis Fernando Tena ya lo sabe

Alianza da noticia que pone el alerta al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador
El Salvador

Alianza da noticia que pone el alerta al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo