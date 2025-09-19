¡Atención El Salvador! Luis Fernando Tena con novedades en la convocatoria de la Selección de Guatemala

El técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, presentó este viernes una lista de 18 futbolistas de la Liga Nacional que estarán disponibles para los partidos contra Surinam y El Salvador en la próxima Fecha FIFA de octubre, correspondiente a la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Fiel a su estilo, el entrenador mexicano mantuvo la base de jugadores que disputaron los compromisos de septiembre, aunque sorprendió al dejar fuera a dos nombres habituales: el portero Fredy Pérez de Comunicaciones y el defensor Carlos Aguilar de Municipal. Ambos futbolistas han tenido poca actividad en sus clubes, factor determinante en la decisión del seleccionador.

En lugar de ellos, Tena apostó por dos regresos: el arquero Luis Morán de Antigua GFC y el mediocampista Elmer William Cardoza de Xelajú MC. Ambos habían sido parte de la Copa Oro 2025, pero no figuraron en la última convocatoria. Su retorno le da mayor competitividad al plantel que buscará dar un paso firme en la eliminatoria.

Es importante mencionar que la convocatoria aún no está cerrada, ya que falta integrar a los legionarios, que serán los mismos que estuvieron en septiembre y en el listado de la Liga Nacional no habrá cambios, salvo una lesión.

Esta es la convocatoria de Guatemala

Porteros: Luis Morán (Antigua GFC) y Kenderson Navarro (Municipal)

Defensas: Oscar Castellanos, José Ardón (Antigua GFC), Nicolás Samayoa (Municipal), José Pinto y Stheven Robles (Comunicaciones).

Volantes: José Rosales, Oscar Castellanos (Antigua GFC), Jonathan Franco, Pedro Altán, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz (Municipal), Kevin Ramírez (Malacateco) y Elmer Cardoza (Xelajú)

Delanteros: Oscar Santis (Antigua GFC), Darwin Lom y Erick Lemus (Comunicaciones)