Se encienden las alarmas: Iván Franco Sopegno recibió la peor de las noticias a pocos días del Clásico de Comunicaciones vs. Municipal

Deportivo Marquense logró un triunfo clave en casa al imponerse 3-2 ante Antigua GFC en el partido reprogramado de la duodécima jornada del Torneo Apertura 2025, disputado en el estadio Marquesa de La Ensenada. Un resultado que no solo fortalece las aspiraciones de los leones, sino que también complica a Comunicaciones, que ahora cayó a la penúltima posición y se encuentra en zona de descenso.

El duelo comenzó con intensidad. Al minuto 12, Enzo Fernández desbordó por la banda izquierda y mandó un centro raso que terminó desviando José Espinoza hacia su propio arco, decretando el 0-1 a favor de Antigua. Sin embargo, la reacción del cuadro local fue inmediata: apenas cuatro minutos después, Diego Casas robó el balón a Juan Osorio y definió con precisión para marcar el 1-1.

El encuentro mantuvo su ritmo alto y la fortuna volvió a sonreírle a los leones. Cuando Antigua GFC dominaba las acciones, un nuevo centro desde la izquierda provocó otro autogol de Enzo Fernández, esta vez a favor de Marquense, que se adelantó 2-1 en el marcador. El infortunio perseguía a los coloniales, mientras los locales aprovechaban cada oportunidad.

A falta de pocos minutos para el final, Antigua encontró el empate gracias a un error del arquero Manuel Sosa, quien salió en falso y dejó el balón servido para que Kevin Macareño definiera con el arco vacío y pusiera el 2-2 al minuto 83. Parecía que el partido terminaría en tablas, pero aún quedaba una jugada decisiva.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 91, Juan Carbonell cometió una falta dentro del área y el árbitro Mario Escobar señaló penal. El encargado de la ejecución fue nuevamente Diego Casas, quien con gran categoría anotó el 3-2 definitivo, desatando la euforia en el Marquesa de La Ensenada.

Comunicaciones a la zona del descenso

Este resultado hunde aún más a Comunicaciones, que cayó a la penúltima casilla y se encuentra en una situación crítica de cara al Clásico de Guatemala ante Municipal, programado para el próximo domingo.

Los cremas, dirigidos por Iván Franco Sopegno, buscarán romper su mala racha y sumar un triunfo que no solo los saque del fondo, sino que también les devuelva algo de tranquilidad en medio de su crisis deportiva.