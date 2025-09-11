No es El Trébol: Luis Fernando Tena prepara otra sorpresa en Guatemala para dejar a Panamá sin Mundial 2026

Luis Fernando Tena trabaja en mejorar el rendimiento de sus dirigidos de cara a la segunda ventana de partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026. No fueron buenos los resultados obtenidos, por lo que necesita dar un giro absoluto ya.

Guatemala cayó ante El Salvador 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, mientras que se llevó un empate por 1-1 de su visita a Panamá en el gran Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Solamente pudo cosechar una unidad en dos encuentros.

En consideración de los marcadores en cada uno de los partidos que se dieron en el Grupo A de Concacaf, el entrenador planea una jugada maestra. Buscará sacar ventaja hasta del último detalle para poder acercarse al gran sueño guatemalteco.

Si bien se sabía que Tena planeaba cambiar la localía de La Bicolor, sorprendió el pedido que elevó a la FFG. Al menos por el momento, todo sigue su curso para que se haga la debida presentación ante la FIFA y quede oficializada la decisión.

Luis Fernando Tena prepara movida en Guatemala para dejar a Panamá sin Mundial

Según informó Nuestro Diario a través de su cuenta oficial de X, existe un plan para los partidos de noviembre. Recién para ese mes, la Selección Nacional va a volver a hacer las veces de local, e invertirá los planes para verse favorecida.

Guatemala jugará contra Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera, algo que agrada a Luis Fernando Tena y complicaría a la visita por tener césped natural en su campo de juego. Los surinameses están acostumbrados al terreno sintético.

Lo contrario sucedería cuando toque recibir a Panamá. Dicho cotejo tendrá lugar en el Estadio Cementos Progreso, porque Tena considera que a sus oponentes les cuesta jugar sobre grama sintética. Una jugada de ajedrez, prácticamente.

Por el momento, FFG no se opone al cambio e iniciará urgente los trámites con la FIFA. Estos juegos serán en el mes de noviembre. La Canalera se presentará el día 13, mientras que The Suryboys estarán listos para la disputa de cierre, el 18.

