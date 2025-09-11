Es tendencia:
La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Guatemala de clasificarse al Mundial 2026 tras quedar último en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf

Desde Fútbol Centroamérica le consultamos a la IA las posibilidades reales que tiene Guatemala de ir al Mundial de 2026.

La Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena atraviesa un arranque complicado en la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La derrota en casa frente a El Salvador (0-1) y el empate ante Panamá (1-1) han dejado a la Bicolor en el último lugar del Grupo A.

En este contexto, desde Fútbol Centroamérica se consultó a la inteligencia artificial para determinar la probabilidad matemática exacta de que Guatemala logre clasificarse al Mundial.

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Guatemala de clasificarse al Mundial 2026

Dicho análisis surge en un momento clave, ya que la Bicolor necesita reaccionar cuanto antes si quiere mantener vivas sus aspiraciones y no quedar relegada de la lucha por un cupo en la gran cita del 2026.

“Según la proyección matemática, Guatemala cuenta con apenas un 23.9% de probabilidades de clasificar al Mundial 2026, un panorama complicado que refleja la urgencia de revertir resultados si quiere mantener vivas sus aspiraciones en la fase final de las Eliminatorias Concacaf”, compartió la IA.

Este porcentaje tan bajo se explica por el mal inicio de la Bicolor, que solo sumó un punto de seis posibles y quedó en el último lugar del Grupo A. Con cuatro fechas por disputar, el margen de error es mínimo: Guatemala está obligada a ganar en casa y arañar unidades como visitante si pretende meterse en la pelea por un boleto al Mundial 2026“, finalizó la IA.

Así marcha Guatemala en las Eliminatorias Concacaf 2026

Tras dos jornadas de la fase final de las Eliminatorias, Guatemala ocupa el último lugar del Grupo A con apenas un punto, producto de un empate y una derrota. La Bicolor suma un gol a favor y dos en contra, lo que refleja sus dificultades para marcar y al mismo tiempo mantener el arco en cero, situación que la obliga a reaccionar pronto si quiere mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Guatemala en las en las Eliminatorias Concacaf 2026

