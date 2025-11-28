Toda Guatemala consternada con la noticia que cambiaría por completo el futuro de Rubio Rubín: “Ya se ha decidido”

Rubio Rubín generó un impacto grande entre los aficionados luego de conocerse una inesperada decisión para con su carrera. Tras el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, todo cambiará en su camino. Su vida dio un giro muy sorpresivo.

Charleston Battery informó que Rubín pasará a ser agente libre para el 2026, tras ocho meses en la institución. Disputó 17 partidos sobre 24 posibles con el club de la USLC, dentro de los cuales logró anotar cuatro goles y otorgar tres asistencias.

Si bien su futuro es incierto, algunos rumores comienzan a correr con la fuerza de una figura sin club en el mercado de pases. Al parecer, tiene bastante por analizar pero su corazón ya habló. Estaría en conversaciones para firmar con Municipal.

Rubio Rubín podría ser nuevo refuerzo de Municipal en la Liga Nacional de Guatemala

Según la información publicada por Maxi Gregory Sports en Facebook, sería un hecho que Rubio Rubín “ya se ha decidido” por vestir la camiseta de Municipal para la temporada próxima. El delantero intentaría sumarse a la Liga Nacional.

Esta sería la primera vez de Rubín en Guatemala. En su carrera profesional, jugó en algunos países de Europa, México y Estados Unidos, pero nunca lo hizo en el torneo chapín. Tiene 29 años y se lo valora por su gran capacidad goleadora.

Tal como informó el sitio mencionado anteriormente, la firma del atacante nacido en Beaverton con el equipo rojo está al caer. Esta podría concretarse durante los próximos días, y sería una gran noticia para todas las autoridades de la Fedefut.

