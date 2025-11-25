No va más: la decisión con Rubio Rubín que impacta a Guatemala tras quedarse fuera del Mundial 2026

Rubio Rubín impactó a todos los aficionados tras conocerse una decisión que no se esperaba. Luego del fracaso en Eliminatorias al Mundial 2026, todo cambiará en la carrera del delantero. El giro fue sorpresivo, pero se lo tomó con calma.

Guatemala quedó tercera en el Grupo A de Concacaf, por lo que no logró subirse a la Copa del Mundo. Panamá se hizo con el boleto directo, Surinam se clasificó al repechaje, y El Salvador quedó último en este atractivo cuarteto de equipos.

Rubín no tuvo gran protagonismo durante las seis jornadas de la fase final, pese a que sus actuaciones en Charleston Battery lo respaldaban. Cuando volvió de la ventana respectiva a noviembre, se encontró con que el mismo club lo dejó libre.

Rubio Rubín quedó libre del Charleston Battery: malas noticias para Guatemala

Charleston Battery informó que Rubio Rubín pasará a ser agente libre para 2026, tras ocho meses en la institución. Disputó 17 partidos de 24 posibles con el club de la USLC, dentro de los cuales marcó cuatro goles y otorgó tres asistencias.

Rubín arribó al Battery después casi cinco meses sin club, por haberse quedado sin lugar en el Real Salt Lake City de la Major League Soccer. Ahí se presentó en 93 ocasiones, con 12 tantos convertidos y 11 pases definitorios colocados.

Leland Archer, Cal Jennings, Matthew Myers, Arturo Rodríguez, Mark Segbers, y Graham Smith son los compañeros de Rubio que también quedaron libres. Por su parte, Christian Garner anunció su retiro definitivo de la actividad profesional.

