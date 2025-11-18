Thomas Christiansen en alerta: el gesto de Guatemala contra Surinam que podría complicar la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Guatemala dejó un fuerte mensaje para la última jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ya eliminados, los futbolistas prometieron regalarles una victoria a sus aficionados. Esto fue recibido en suelo canalero como un verdadero alivio.

La Bicolor ocupa el tercer puesto del Grupo A, delante de El Salvador. Mientras tanto, dos equipos pelearán por el puesto de clasificación directa. Surinam es el líder por diferencia de gol, mientras que Panamá lo sigue con los mismos puntos.

Mucho se especuló en redes sociales con que los de Luis Fernando Tena regalen el partido contra Los Suriboys. Este último mensaje dejó entrever que no va a ser así, sino que dejarán todo para cerrar la fase final con un triunfo y una sonrisa.

Guatemala buscará el triunfo contra Surinam, según afirmó el capitán José Carlos Pinto

Parte de la Selección de Guatemala salió a saludar a la afición que se encontraba anoche en las puertas del Centro de Alto Rendimiento. Agradecieron por todo el apoyo que les brindaron, y les garantizaron que buscarán hacerse con un triunfo.

José Carlos Pinto fue quien tomó la palabra, en compañía de figuras como Óscar Santis, José Morales y Nicolás Samayoa. Detrás de este grupo reducido, otros de los futbolistas aplaudieron, junto al propio director técnico Luis Fernando Tena.

“Nosotros, los jugadores y cuerpo técnico, estamos muy agradecidos por el gesto de ustedes en el día de hoy. Se lo agradecemos enormemente, y mañana vamos a pelear por darles una victoria. Tanto ustedes como nosotros, creo que merecemos esa victoria. No tenemos nada más que aplaudirles por haber venido hoy”, dijo.

Eliminatorias al Mundial 2026: los partidos restantes del Grupo A de Concacaf