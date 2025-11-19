Este martes, la Selección de Guatemala se despidió de las Eliminatorias Concacaf con un triunfo frente a Surinam. Este le permitió a la Selección de Panamá clasificarse al Mundial 2026, después de las sospechas que se habían generado sobre lo que haría la Azul y Blanco.

El seleccionado chapín ganó por 3-1 y terminó su participación con ocho puntos en seis encuentros. Quedó en la puerta del repechaje. Si hubiese logrado al menos un empate contra Panamá el pasado jueves, podría haber estado entre la repesca internacional.

En los últimos días, se habló mucho sobre el futuro de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala, ya que vence su vínculo a fin de este 2025. Se dijo que podía renovar su contrato, aunque otras versiones ponen en duda su continuidad en el combinado chapín.

ver también Nuevo DT en Guatemala: los dos ex técnicos de Costa Rica que compiten para reemplazar a Luis Fernando Tena

¿Qué pasará con el futuro de Luis Fernando Tena en Guatemala?

Después de la victoria de este martes, Tena hizo referencia a su futuro con Guatemala y reconoció que desde la Federación de Fútbol de Guatemala le propusieron seguir como seleccionador.

“Me había dicho hace tres semanas que sí, que pasara lo que pasara la intención es que continuara. Hemos tenido una buena comunicación y espero que sigan pensando lo mismo. Entiendo que las cosas cambian partido a partido y resultado a resultado”, reveló el DT.

Además, volvió a afirmar que su idea es continuar durante el próximo proceso mundialista: “Yo quiero continuar aquí y uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que viene empujando. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores porque realmente es un gusto trabajar con ellos“.

Publicidad