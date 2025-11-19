Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Toda Guatemala consternada por la confesión de Luis Fernando Tena sobre su futuro tras la victoria contra Surinam

Después de la victoria de Guatemala ante Surinam, Tena se sinceró en conferencia de prensa sobre su futuro.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT habló de lo que viene.
© FFGEl DT habló de lo que viene.

Este martes, la Selección de Guatemala se despidió de las Eliminatorias Concacaf con un triunfo frente a Surinam. Este le permitió a la Selección de Panamá clasificarse al Mundial 2026, después de las sospechas que se habían generado sobre lo que haría la Azul y Blanco.

El seleccionado chapín ganó por 3-1 y terminó su participación con ocho puntos en seis encuentros. Quedó en la puerta del repechaje. Si hubiese logrado al menos un empate contra Panamá el pasado jueves, podría haber estado entre la repesca internacional.

En los últimos días, se habló mucho sobre el futuro de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala, ya que vence su vínculo a fin de este 2025. Se dijo que podía renovar su contrato, aunque otras versiones ponen en duda su continuidad en el combinado chapín.

Nuevo DT en Guatemala: los dos ex técnicos de Costa Rica que compiten para reemplazar a Luis Fernando Tena

ver también

Nuevo DT en Guatemala: los dos ex técnicos de Costa Rica que compiten para reemplazar a Luis Fernando Tena

¿Qué pasará con el futuro de Luis Fernando Tena en Guatemala?

Después de la victoria de este martes, Tena hizo referencia a su futuro con Guatemala y reconoció que desde la Federación de Fútbol de Guatemala le propusieron seguir como seleccionador.

Me había dicho hace tres semanas que sí, que pasara lo que pasara la intención es que continuara. Hemos tenido una buena comunicación y espero que sigan pensando lo mismo. Entiendo que las cosas cambian partido a partido y resultado a resultado”, reveló el DT.

Además, volvió a afirmar que su idea es continuar durante el próximo proceso mundialista: “Yo quiero continuar aquí y uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que viene empujando. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores porque realmente es un gusto trabajar con ellos“.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El once titular de Guatemala para recibir a Surinam en la última jornada
Concacaf

El once titular de Guatemala para recibir a Surinam en la última jornada

La noticia de última hora que beneficia a Surinam y le duele a Panamá
Concacaf

La noticia de última hora que beneficia a Surinam y le duele a Panamá

Toda Panamá consternada por la amenaza que llega desde Guatemala
Concacaf

Toda Panamá consternada por la amenaza que llega desde Guatemala

David Faitelson fulminó al Piojo Herrera con solo dos palabras por dejar a Costa Rica sin Mundial
Costa Rica

David Faitelson fulminó al Piojo Herrera con solo dos palabras por dejar a Costa Rica sin Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo