Tiembla Municipal: Mario Acevedo recibe un duro revés en el momento menos oportuno

Municipal recibió un duro revés, justo en el momento menos oportuno. Se acerca el partido con Antigua GFC que podrá definir al líder del Torneo Apertura 2025, y una de sus figuras parece quedarse fuera del mismo. Ahora deberán solucionarlo.

La tabla de la Liga Nacional de Guatemala está que arde. Escarlatas y Coloniales comparten la más alta posición con Mixco, una de las sorpresas del certamen. El que deje la más mínima ventaja a sus perseguidores, sabe que lo perderá todo.

Estos tres equipos cuentan con 19 puntos en nueve partidos jugados, aunque la diferencia de gol ubica primero a los verdiblancos, luego a los rojos y al final a los rosados. Por eso mismo, Mario Acevedo no quiere dar ningún tipo de facilidad.

Municipal tiembla: Eddie Hernández sería baja para jugar contra Antigua y Comunicaciones

Recientemente, se conoció que el hondureño Eddie Hernández se resbaló en el más reciente entrenamiento. Esto lo llevó a resentirse de la lesión que sufrió en uno de sus muslos, por lo que será duda para medir fuerzas con Los Coloniales.

Municipal visitará a Antigua GFC por la décima jornada de esta Liga Nacional de Guatemala. El ansiado enfrentamiento será en el Estadio Pensativo, el miércoles 17 de septiembre, a partir de las 20.00 horas de los relojes de Centroamérica.

Hernández estará en duda. Por más que el enfrentamiento requiera su presencia, el futbolista no estará ni siquiera en el banco de suplentes, según Pasión Roja GT, y corre riesgo de quedar fuera también del Clásico Chapín ante Comunicaciones.