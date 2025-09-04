Filtran la noticia que Municipal tanto esperaba para el clásico ante Comunicaciones en Los Ángeles

Municipal se enfrentará a Comunicaciones por la Copa Guate Banrural. El juego será el próximo domingo 7 de septiembre en Los Ángeles, en el BMO Stadium que albergará esta versión del clásico guatemalteco. Ya está todo preparado.

Los Rojos son punteros en el Torneo Apertura 2025. Buscarán defender el título conseguido en la pasada temporada, para lo que corren con cierta ventaja por el mal momento que atraviesan Los Blancos. Están en el octavo puesto de la tabla.

Después del triunfo rutilante frente a Deportivo Mixco por 3-1, los dirigidos por Mario Acevedo viajarán hoy mismo a California. Perdían por la mínima, pero lo dieron vuelta con goles de John Méndez, Eddie Hernández, y Cristian Jiménez.

Amén de la victoria, la mejor noticia para Acevedo fue la vuelta del futbolista Cristian Hernández. Si bien no contó con minutos oficiales, Cheka se perfila como titular para el cotejo en suelo angelino. César Calderón todavía no está.

El fútbol de Guatemala vuelve a contagiar su pasión más allá de las fronteras. Se dio el anuncio de la segunda edición de la Copa Guate Banrural, juego amistoso que reúne a los equipos más emblemáticos del fútbol local. Hay mucha emoción.

La disputa será el próximo domingo 7 de septiembre, a las 17.00 horas de todos los relojes chapines. Tendrá lugar en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, después de que Municipal se quede con la primera edición del enfrentamiento.

Por su parte, la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala dio su aval para que se lleve a cabo el espectáculo. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 8 de agosto. Se podrán conseguir a través de la plataforma oficial de Ticket Master.

“Es una cita con la emoción, la historia y la identidad, para que los hermanos que viven en Estados Unidos, especialmente en California, puedan sentir esa conexión con su país, sus raíces y su gente”, dijo Juan Luis Fonseca, gerente de Banrural.