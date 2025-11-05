Sin vuelta atrás: Guatemala toma una drástica medida y Luis Fernando Tena no puede hacer nada a días de jugar con Panamá

Guatemala se jugará todo en esta ventana de Eliminatorias al Mundial 2026 y lo hará en condición de local. Si consigue dos victorias, el equipo cumplirá de una vez el sueño de meterse en la gran cita. No quieren dejar pasar esta oportunidad.

La Bicolor ocupa el tercer lugar del Grupo A, liderado por Surinam. El escolta de la división es Panamá, mientras que El Salvador está en el último puesto y ya no depende de si mismo para obtener el boleto. Quedan dos fechas por jugarse.

Uno de los factores que elevan a los dirigidos por Luis Fernando Tena es saber que definirán en casa. La emoción de estar ante un posible hecho histórico se transformó en una presión extra para el público a la hora de conseguir boletos.

Fedefut canceló la venta de entradas para los partidos por Eliminatorias al Mundial 2026

A diferencia de lo que fueron los partidos anteriores y para evitar todo tipo de fraude virtual, la venta de entradas para la ventana de noviembre se realizó de manera presencial. Lamentablemente, los aficionados no se supieron comportar.

La FFG informó que, “debido a los hechos de violencia suscitados en el Centro de Negocios de Bantrab, se ha tomado la decisión de cancelar la venta física de los boletos y se informará a través de las redes sociales los saldos que se reflejaron”.

Fedefut no se refirió a la posible continuidad del proceso de venta, aunque se espera que eso también lo resuelva con el comunicado prometido. Muchos de esos fanáticos que buscaron su ticket en buena ley no lograron conseguirlo.

¿Cuándo juega Guatemala por las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerrará su participación en la actual tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Lo hará con dos partidos. El primero será ante Panamá el día 13 de noviembre, mientras que el segundo se jugará con Surinam el 18 del mismo mes. Ambos enfrentamientos tendrán lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera.