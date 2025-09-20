Mucho trabajo por hacer: Diego Vásquez tuvo un inicio para el olvido en el futbol de Guatemala

El técnico argentino Diego Vásquez comenzó oficialmente su aventura en el fútbol de Guatemala, luego de sorprender hace unos días al aceptar la oferta de Marquense, equipo con el que tendrá la difícil tarea de sacarlo de su mala racha en el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, su debut estuvo lejos de lo soñado y dejó más dudas que certezas.

El estratega arribó al país apenas el viernes, pero no pudo dirigir su primer entrenamiento, ya que el plantel tenía programado viajar a la ciudad capital para enfrentar a Municipal. Esto le impidió tener contacto inicial con sus jugadores en cancha antes del esperado estreno.

La situación se complicó aún más cuando este sábado se confirmó que Vásquez no pudo completar a tiempo el proceso de inscripción en la Liga Nacional, por lo que no estuvo autorizado para sentarse en el banquillo. El argentino se vio obligado a presenciar el duelo desde los graderíos del estadio El Trébol.

El panorama se tornó más oscuro cuando sus dirigidos fueron ampliamente superados por los rojos, que se impusieron con un contundente 3-0. El marcador pudo ser más abultado considerando el dominio y volumen de juego de Municipal, que en varios pasajes del encuentro exhibió las carencias del cuadro occidental.

Diego Vásquez buscará su primer triunfo con Marquense

El exseleccionador de Honduras tendrá ahora una semana completa para trabajar y conocer más a su plantel, de cara al próximo compromiso frente a Antigua GFC. Ese partido se perfila como la primera gran oportunidad para intentar enderezar el rumbo y sumar una victoria que alivie la presión.

La llegada de Diego Vásquez genera expectativa en la afición de Marquense, que confía en su experiencia y carácter para cambiar el destino del equipo. No obstante, el reto no será sencillo y el técnico argentino deberá trabajar a contrarreloj para sacar a los leones de la zona baja de la tabla en este Apertura 2025.