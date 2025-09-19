¡Se confirman los primeros despidos! Diego Vásquez pasa la escoba tras ser contratado por Marquense

La Junta Directiva de Marquense tomó decisiones contundentes en las últimas horas, comenzando con la salida de Horacio González del banquillo y el anuncio oficial de la llegada del argentino Diego Martín Vásquez como nuevo entrenador. Con este movimiento, González volverá a su cargo original de director deportivo, puesto para el que había sido contratado a inicio de temporada.

Quienes no continuarán en la institución son Walter Estrada, asistente técnico que apenas estuvo un mes en la entidad, y el preparador físico Luis Fernando Velásquez, quien había llegado en la etapa de Hernán Medford. Ambos fueron desligados como parte de la reestructuración que inicia con el arribo del nuevo estratega sudamericano.

Los cambios responden a la exigencia del propio Diego Vásquez, quien solicitó trabajar con su propio cuerpo técnico. La directiva confirmó que en las próximas horas se anunciarán los nombres de los profesionales que lo acompañarán en esta nueva etapa, la cual genera altas expectativas en la afición marquense.

Además, en la agenda inmediata se encuentra la revisión del plantel. Se analiza la continuidad de varios jugadores, aunque será el nuevo timonel quien defina qué futbolistas saldrán y cuáles refuerzos llegarán para el cierre del Torneo Apertura 2025 de Guatemala. La directiva ha dejado claro que se respaldarán las decisiones que tome Vásquez.

¿Cuándo debutará Diego Vásquez?

El estratega argentino ya se encuentra en Guatemala, firmó su contrato y fue inscrito oficialmente en la Liga Nacional, por lo que está habilitado para dirigir desde el banquillo. Su debut será nada menos que en el duelo frente a Municipal, correspondiente a la jornada 11, un partido que promete emociones fuertes.

Con este movimiento, Marquense busca dar un golpe de timón en plena fase del campeonato, apostando por la experiencia y carácter de Diego Vásquez, quien tendrá la misión de devolverle protagonismo a los leones y aspirar a puestos de clasificación.