Luis Fernando Tena ya lo sabe: Aarón Herrera toma la decisión de último momento que mantiene en vilo a Guatemala camino al Mundial 2026

Guatemala está ante la inminente posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Deberá definir los últimos dos juegos del proceso en condición de local. Si llega a ganarlos, cumplirá el sueño de toda su población.

La Bicolor se encuentra en el tercer lugar del Grupo A, solo un punto por detrás del líder Surinam y el escolta Panamá. Distinto es el panorama para El Salvador, último equipo de este cuarteto, con chances ínfimas de hacerse con el boleto.

Para ir en busca de la utopía, Luis Fernando Tena necesita tener en la mejor de sus formas a los futbolistas que componen su plantilla. Entre estas figuras, está Aaron Herrera, encargado de darle a Tena una de las mejores noticias del mes.

Aaron Herrera se suma a la Selección Nacional: noticias para Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena hizo dos pedidos sumamente importantes. En primer lugar, habló con las autoridades de la Federación de Fútbol de Guatemala para darle a los seleccionados una semana más de descanso para antes de citarlos a entrenar.

El segundo de estos, igual de complicado que el primero, tenía que ver con dos de los legionarios que tiene en la MLS. Tanto Aaron Herrera como Olger Escobar no jugarán nada regular hasta diciembre, aunque deben entrenarse por contrato.

Por lo pronto, según confirmó El Pelón GT a través de su cuenta de Facebook, el primero de ellos tiene el visto bueno. Herrera se incorporará a La Bicolor en las próximas horas. Se sumará al grupo en la fecha deseada por el entrenador Tena.

