Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena ya lo sabe: Aarón Herrera toma la decisión de último momento que mantiene en vilo a Guatemala camino al Mundial 2026

El futbolista dio a conocer su determinación y puso a todos los chapines de pie para Eliminatorias.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Aaron Herrera sorprende a Guatemala con un mensaje que Luis Fernando Tena ya conoce.
© rrssAaron Herrera sorprende a Guatemala con un mensaje que Luis Fernando Tena ya conoce.

Guatemala está ante la inminente posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia. Deberá definir los últimos dos juegos del proceso en condición de local. Si llega a ganarlos, cumplirá el sueño de toda su población.

La Bicolor se encuentra en el tercer lugar del Grupo A, solo un punto por detrás del líder Surinam y el escolta Panamá. Distinto es el panorama para El Salvador, último equipo de este cuarteto, con chances ínfimas de hacerse con el boleto.

Para ir en busca de la utopía, Luis Fernando Tena necesita tener en la mejor de sus formas a los futbolistas que componen su plantilla. Entre estas figuras, está Aaron Herrera, encargado de darle a Tena una de las mejores noticias del mes.

“Me encantaría”: Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero para jugar con Guatemala rumbo al Mundial 2026

ver también

“Me encantaría”: Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero para jugar con Guatemala rumbo al Mundial 2026

Aaron Herrera se suma a la Selección Nacional: noticias para Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena hizo dos pedidos sumamente importantes. En primer lugar, habló con las autoridades de la Federación de Fútbol de Guatemala para darle a los seleccionados una semana más de descanso para antes de citarlos a entrenar.

El segundo de estos, igual de complicado que el primero, tenía que ver con dos de los legionarios que tiene en la MLS. Tanto Aaron Herrera como Olger Escobar no jugarán nada regular hasta diciembre, aunque deben entrenarse por contrato.

Fuera de Guatemala: Luis Fernando Tena tomó una decisión con Nathaniel Méndez-Laing y ya eligió a su reemplazante

ver también

Fuera de Guatemala: Luis Fernando Tena tomó una decisión con Nathaniel Méndez-Laing y ya eligió a su reemplazante

Por lo pronto, según confirmó El Pelón GT a través de su cuenta de Facebook, el primero de ellos tiene el visto bueno. Herrera se incorporará a La Bicolor en las próximas horas. Se sumará al grupo en la fecha deseada por el entrenador Tena.

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de Guatemala en el Grupo A de Concacaf

  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala delira: así juega Matt Evans, la joya de Luis Fernando Tena
Guatemala

Guatemala delira: así juega Matt Evans, la joya de Luis Fernando Tena

El Salvador lo sufre y Panamá se asusta: Luis Fernando Tena recibe la noticia que necesitaba
Guatemala

El Salvador lo sufre y Panamá se asusta: Luis Fernando Tena recibe la noticia que necesitaba

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero
Guatemala

Luis Fernando Tena recibe la respuesta de un refuerzo extranjero

Marathón impacta a Juan Luis Anangonó contando toda la verdad de su polémica con Alexy Vega
Honduras

Marathón impacta a Juan Luis Anangonó contando toda la verdad de su polémica con Alexy Vega

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo