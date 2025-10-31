Comunicaciones atraviesa un complicado presente en la Liga Nacional. En este Torneo Apertura 2025, el equipo que comanda ahora Iván Franco Sopegno, tras la salida de Roberto Hernández, ocupa la penúltima posición con apenas 13 puntos en 16 partidos jugados.

Para dejar atrás este momento de crisis en el que se encuentra en zona de descenso, la directiva crema tomó la decisión de anunciar un nuevo fichaje en medio del campeonato.

Comunicaciones hace oficial la llegada de Dairon Reyes

Este viernes, horas antes del partido ante Achuapa, Comunicaciones hizo oficial la contratación de Dairon Reyes como nuevo futbolista crema. “Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Dairon Reyes, quien se incorpora al club para la presente temporada“, comunicó el Albo.

Tras la presentación oficial, Dairon Reyes, quien llega desde el segundo equipo del Inter Miami, dejó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Empieza una nueva historia, con la misma pasión de siempre. Vamos con todo Orgulloso de vestir estos colores. Gracias por la bienvenida“.

Reyes se desempeña como extremo derecho, aunque también lo puede hacer como centrocampista por ese costado. Además de confirmar su fichaje, Comunicaciones anunció que está dentro de la lista de convocados para el partido de este sábado.

Uno de los puntos negativos con los que llega Reyes es su falta de competencia. Según revela Transfermarkt en su sitio, el último partido oficial del extremo cubano fue justamente con la Selección de Cuba por las Eliminatorias Mundialistas, precisamente en junio ante Bermudas. De todas maneras, en los Cremas consideran que es un futbolista que puede aportar y mucho en este difícil momento.