La crisis de Comunicaciones parece no tener un final. El fondo no tiene límite y el equipo crema se encuentra actualmente en zona de descenso, un lugar en el que nunca imaginó estar de acuerdo a su historia y el gran palmarés que tiene.

En el Torneo Apertura 2025, los dirigidos por Iván Franco Sopegno ganaron apenas tres partidos sobre 16 jugados. Ningún otro equipo de la Liga Nacional ganó menos que Comunicaciones. Iguala en cantidad de victorias con el último Guastatoya.

Si hoy finalizara el campeonato, el Albo estaría descendiendo a la Primera División. Esta noticia significaría el primer descenso de su historia. Por si fuera poco, en las últimas horas, la Liga Nacional dio a conocer una noticia que puede acrecentar aún más esta crisis.

Esta está relacionada a la cantidad de minutos de jugadores Sub-20 que utilizó Comunicaciones a lo largo del Apertura. Hasta el momento, es el segundo equipo, por detrás de Mixco, que menos tiempo le dio a los jugadores de edad limitada con un total de 708′.

A los Cremas todavía le quedan por cumplir 542 minutos para alcanzar los 1250 que exige la Liga. En caso de no cumplir con el mínimo que establece la Liga Nacional, a falta de seis jornadas, Comunicaciones podría sufrir una quita de puntos y una multa económica.

En lo que queda del campeonato, Sopegno deberá alinear a jugadores Sub-20 de manera obligada. De lo contrario, el Albo sufrirá una sanción que podría condenarlo al descenso teniendo en cuenta que se encuentra en la penúltima posición.