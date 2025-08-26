Sebastián Bini no tiene piedad tras llegar a Cobán y no duda en hacer una limpia en el plantel

La llegada del entrenador argentino Sebastián Bini a Cobán Imperial parecía marcar el inicio de una etapa de estabilidad en la institución, pero los cambios no se han detenido. Este martes, la directiva de los Príncipes Azules confirmó una nueva baja en el plantel, la del jugador paraguayo Ronald Acuña, quien llegó a un acuerdo con el club para poner fin a su vínculo.

“El CSD Cobán Imperial informa a su afición que, de mutuo acuerdo, el jugador paraguayo Ronald Acuña deja de formar parte de nuestra institución. Agradecemos su entrega y profesionalismo durante su etapa en el club, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, publicó el equipo en sus canales oficiales.

La salida del guaraní se suma a los ajustes que impulsa Bini en busca de darle una nueva identidad al conjunto cobanero. El estratega debutó en la Jornada Seis de la Liga Nacional con un empate frente a Aurora en el estadio Guillermo Slowing, resultado que significó su regreso a la dirección técnica de los altaverapacenses.

El plantel volvió este martes a los entrenamientos en el gimnasio, ya con la mente puesta en el próximo duelo frente a Antigua GFC, un rival directo en la tabla. El choque será clave para que el equipo empiece a salir de la mala racha que lo ha acompañado en las primeras fechas del torneo.

Sebastián Bini haría más cambios en Cobán

Mientras tanto, la dirigencia no descarta nuevas incorporaciones para reforzar al grupo. Hasta ahora, los nombres de Anthony López y Matías Rotondi se perfilan como las caras nuevas que buscarán aportar soluciones inmediatas en ofensiva y mediocampo.

La era Bini en Cobán comienza con decisiones firmes. Aunque las bajas puedan generar incertidumbre, la expectativa en el campamento azul es que estas medidas sirvan como punto de partida para devolverle protagonismo al club en la presente temporada.