Sebastián Bini sufre su primer inconveniente lejos del banquillo de Municipal

El CSD Cobán Imperial tiene nuevo líder en su banquillo: Sebastián Bini fue presentado como entrenador del equipo y asumirá el reto de sacar a los príncipes azules de la mala racha que atraviesan en el Torneo Apertura 2025, a partir de la sexta jornada. El técnico argentino vuelve a una casa que ya conoce, con la ilusión de recuperar la confianza del plantel y de la afición.

Bini ya dirigió a Cobán en la temporada 2020-2021, y ahora regresa con mayor experiencia y con el antecedente de haber sido campeón nacional en dos ocasiones con Municipal, lo que le da credenciales para asumir un proyecto exigente. La directiva confía en que su carácter y estilo de trabajo puedan devolver al club la competitividad necesaria para soñar con una nueva corona.

Sin embargo, su debut tendrá que esperar. El estratega argentino no podrá sentarse en el banquillo mañana frente a Aurora FC, debido a los cuatro partidos de suspensión que arrastra del campeonato anterior. Por lo tanto, será hasta la jornada diez cuando pueda dirigir oficialmente a los príncipes desde la línea de banda.

Sebastián Bini cumplirá su castigo

Bini fue castigado en la final del campeonato pasado cuando dirigía a Municipal, luego que tras perder el partido, se cruzara de palabras con un integrante del cuerpo técnico de Antigua GFC y luego le propinó unos goles, lo que provocó ser sancionado.

El entrenador argentino había sido suspendido en un inicio por seis meses pero tras presentar un recurso de revisión, el Órgano Disciplinario redujo la sanción a cuatro partidos, los cuales tendrá que cumplir ahora en el banquillo de los cobaneros.

El técnico no es ajeno al sueño de la afición cobanera. Bini aseguró que uno de sus grandes retos será pelear por la ansiada tercera corona del club, una meta que la institución viene persiguiendo desde hace varios torneos y que mantiene ilusionados a los seguidores en el Verapaz.