Otra vez cerca de Municipal: Sebastián Bini regresa a Guatemala para dirigir a un rival directo de los Rojos

Sebastián Bini vuelve a estar en el centro de la atención del fútbol de Guatemala tras regresar al país para asumir un nuevo reto en los banquillos. El extécnico de Municipal, recordado por sus títulos con los escarlatas, ahora dirigirá a un rival directo de los rojos, lo que añade un condimento especial a su retorno y promete encender la competencia en la liga local.

Sebastián Bini regresa a Guatemala

De manera oficial, Sebastián Bini ha sido anunciado como el nuevo entrenador de Cobán Imperial, club al que regresa tras haberlo dirigido en la temporada 2021-2022.

El técnico argentino, con pasado exitoso en Municipal, asume nuevamente el reto de comandar a los príncipes azules, en una etapa que despierta expectativas tanto por su experiencia en el fútbol guatemalteco.

Sebastián Bini como nuevo DT de Cobán Imperial / Prensa Cobán Imperial

“El Cobán imperial le da la bienvenida a el profesor Sebastián Bini y su asistente Mauro De Giobbi, ambos de nacionalidad argentina, se integran a la dirección técnica de nuestros Príncipes Azules“, afirmó el club en la presentación del estratega argentino.

Sebastián Bini y su segunda etapa con Cobán Imperial

Ahora, el regreso de Sebastián Bini al banquillo de Cobán Imperial marca su segunda etapa al frente del club, tras haberlo dirigido entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. Durante ese período, el técnico argentino estuvo al mando en 37 partidos, dejando un registro que combinó aprendizajes y momentos de exigencia en la Liga Nacional de Guatemala.

Sebastián Bini en su primera etapa en Cobán Imperial

En el Apertura 2021, Bini no logró clasificar al equipo a la fase final, pero en el Clausura 2022 sí consiguió avanzar, aunque fue eliminado en cuartos de final por Deportivo Malacateco tras dos empates sin goles. Aquella experiencia le permitió conocer a fondo la institución y el plantel, lo que ahora le otorga una ventaja en su nueva etapa.

Los títulos de Sebastián Bini como DT de Municipal

En otra etapa, Sebastián Bini ya sabe lo que es levantar títulos con Municipal, pues en su primera etapa como entrenador logró conquistar el Torneo Apertura 2019, dejando una huella inmediata en el banquillo escarlata.

Años más tarde, en su regreso al club, volvió a coronarse campeón en el Clausura 2023/24, confirmando su capacidad para guiar al equipo hacia la cima del fútbol guatemalteco en diferentes momentos de su carrera.