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Se va de Guatemala: Mario Acevedo y Municipal se quedan sin uno de sus extranjeros

Los rojos se quedan sin una de sus piezas para el siguiente partido.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los rojos se ven sorprendidos con una ausencia
© MunicipalLos rojos se ven sorprendidos con una ausencia

Municipal afina detalles para encarar su compromiso ante Deportivo Mixco por la Jornada 22 del Torneo Clausura 2026, en un duelo clave para cerrar la fase de clasificación. Sin embargo, en medio de la planificación, el conjunto escarlata enfrenta una ausencia sensible en su zona ofensiva que ha generado atención dentro del entorno del club.

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Se trata del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza, quien no ha estado presente en los últimos entrenamientos del equipo. Según dio a conocer Guatefutbol.com, el atacante salió de Guatemala para hacer un viaje a su país de origen desde la semana pasada para atender asuntos personales, contando con el visto bueno tanto de la directiva como del cuerpo técnico rojo.

Municipal espera recuperar a Cabeza para la fase decisiva

La situación del sudamericano se suma a su proceso de recuperación física, luego de haber sufrido una lesión muscular semanas atrás. Este inconveniente ya lo dejó fuera de compromisos importantes ante Antigua, Comunicaciones y Marquense, y ahora también se perderá el choque frente a los mixqueños, ampliando su lista de ausencias.

Dentro del club existe confianza en que el delantero pueda regresar en los próximos días para completar la etapa final de su rehabilitación. El objetivo es claro: que Alejandro Cabeza esté en óptimas condiciones para integrarse al grupo de cara a la fase final del campeonato, donde Municipal buscará ser protagonista.

Mientras tanto, el plantel escarlata continúa con su preparación y este viernes realizará su penúltima sesión de entrenamiento antes del partido. El técnico trabaja en variantes ofensivas para suplir la baja del atacante y mantener el equilibrio del equipo en un momento determinante del torneo.

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El encuentro ante Deportivo Mixco está programado para el domingo a las 15:00 horas en el estadio El Trébol, donde los rojos intentarán sumar tres puntos vitales y llegar con impulso a la siguiente ronda, a la espera de recuperar a una de sus piezas ofensivas más importantes.

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