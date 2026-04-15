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Municipal 0-0 Comunicaciones EN VIVO: minuto a minuto del Clásico 337 de Guatemala

Siga EN VIVO las emociones del partido de los rojos contra los cremas en El Trébol

Primer amonestado

Stheven Robles ve la tarjeta amarilla recién iniciado el juego. 

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Rueda el Balón

Inicia el partido en El Trébol

El protocolo

Se entona el himno de Guatemala 

Todo listo

Municipal y Comunicaciones ingresan al campo. 

Visita de lujo

El boxeador Léster Martínez es el invitado de lujo del Clásico 337

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Los elegidos de Acevedo

El once de Municipal para el Clásico

El once crema

La alineación de Comunicaciones.

Las recomendaciones

Municipal envía mensaje a su afición.

Llegaron los cremas

Comunicaciones ya está en el estadio El Trébol

TODO LISTO

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Municipal ante Comunicaciones.

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Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Siga en vivo Municipal vs Comunicaciones
© Emisoras UnidasSiga en vivo Municipal vs Comunicaciones

Municipal y Comunicaciones se enfrentan en la edición 337 del Clásico Nacional correspondiente a la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Duelo determinante en la pelea del liderato y en la tabla acumulada.

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