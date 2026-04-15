Municipal y Comunicaciones se enfrentan en la edición 337 del Clásico Nacional correspondiente a la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Duelo determinante en la pelea del liderato y en la tabla acumulada.
Guatemala
Municipal 0-0 Comunicaciones EN VIVO: minuto a minuto del Clásico 337 de Guatemala
Siga EN VIVO las emociones del partido de los rojos contra los cremas en El Trébol
Primer amonestado
Stheven Robles ve la tarjeta amarilla recién iniciado el juego.
Publicidad
Rueda el Balón
Inicia el partido en El Trébol
El protocolo
Se entona el himno de Guatemala
Todo listo
Municipal y Comunicaciones ingresan al campo.
Visita de lujo
El boxeador Léster Martínez es el invitado de lujo del Clásico 337
Tweet placeholder
Publicidad
Los elegidos de Acevedo
El once de Municipal para el Clásico
El once crema
La alineación de Comunicaciones.
Las recomendaciones
Municipal envía mensaje a su afición.
Llegaron los cremas
Comunicaciones ya está en el estadio El Trébol
TODO LISTO
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Municipal ante Comunicaciones.
Publicidad
Lee también
Guatemala
La tabla de posiciones de Guatemala del Clausura 2026 y acumulada
Guatemala
Fue una de las promesas del futbol de Costa Rica y ahora está envuelto en polémica en su equipo
Guatemala
Fuerte golpe en Municipal: Mario Acevedo se queda sin otra pieza clave para el Clásico 337
Guatemala