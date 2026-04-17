El pasado miércoles, Municipal se impuso en el Clásico 337 por 1-0 y dejó a Comunicaciones en una situación crítica en la tabla acumulada. Los Rojos, por su parte, se subieron al podio del Clausura 2026 y quedaron muy cerca de asegurar la clasificación.

Uno de los momentos más polémicos del Clásico Chapín fue lo que sucedió con Nicolás Samayoa y sus festejos efusivos. El defensor central se mostró muy eufórico como pocas veces y generó gran malestar en la afición crema.

ver también Primero la derrota ante Municipal y ahora esto: el problema del Fantasma Figueroa que acerca a Comunicaciones al descenso

No sólo eso, sino que también se sumó a los cantos de los aficionados rojos en contra de Comunicaciones, justamente su anterior club en Guatemala. Además, tuvo un cruce de palabras con Samuel Camacho a distancia que no fue en buenos términos.

Cuando parecía que la polémica de lo que ocurrió en El Trébol estaba terminada, Samayoa volvió a la carga con un mensaje en sus redes sociales. En las últimas horas, el defensor de la Selección de Guatemala realizó una publicación en su cuenta de Instagram.

ver también Lo lamenta El Fantasma Figueroa: Comunicaciones suma más problemas tras perder el Clásico 337 ante Municipal

El mensaje de Nicolás Samayoa que no cae bien en Comunicaciones

“Un paso en la dirección correcta, el clásico se queda en casa“, escribió el jugador escarlata. El posteo de Samayoa, rápidamente, recibió varios insultos por parte de aficionados de Comunicaciones, quienes lo trataron de “mercenario” y “vendido“, entre otras palabras.

Nicolás Samayoa estuvo durante cuatro años en Comunicaciones hasta que emigró a Europa en 2023. Jugó durante dos temporadas en el Politehnica Iasi de Rumania y luego regresó en 2025 a Guatemala para vestir la camiseta del clásico rival, Municipal.

Publicidad