Mario Acevedo cuenta con el refuerzo que tanto esperaba en Municipal para los cuartos de final

El camino hacia el título del Clausura 2026 comienza para Municipal, que se medirá ante Guastatoya en los Cuartos de Final. El conjunto escarlata afronta esta serie con la presión de ser protagonista, pero también con una noticia que genera optimismo en su campamento.

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La gran novedad es el regreso del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza, quien ya cuenta con el alta médica tras superar inconvenientes que lo alejaron momentáneamente del equipo. Su reincorporación llega en un momento clave, justo cuando los rojos necesitan todas sus armas disponibles para encarar la fase decisiva del torneo.

Luego de su ausencia por temas personales en Ecuador, el atacante sudamericano volvió a integrarse a los entrenamientos, poniéndose nuevamente bajo las órdenes del técnico Mario Acevedo. Su presencia amplía las opciones ofensivas y ofrece una variante importante dentro del esquema táctico del entrenador.

Alejandro Cabeza con la obligación de convencer

Sin embargo, la realidad futbolística de Cabeza deja un sabor agridulce. Desde su llegada a Municipal, el delantero apenas ha conseguido un gol, un rendimiento por debajo de las expectativas. Aun así, dentro del club existe la confianza de que pueda ser determinante en la Fase Final, donde suelen aparecer los jugadores decisivos.

Pese a contar con el alta médica, su presencia en el partido de ida no está asegurada. El cuerpo técnico evaluará su estado físico en las últimas sesiones antes de definir si será parte de la convocatoria para el primer duelo ante Guastatoya.

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El equipo rojo continuará con su preparación este martes, afinando detalles para el compromiso del jueves a las 19:00 horas en el estadio David Cordón Hichos. Ahí, Municipal buscará dar el primer golpe en esta serie y comenzar con firmeza su objetivo de alcanzar un nuevo campeonato.