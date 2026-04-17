Lo celebra Guatemala: Darwin Lom es reconocido en Bolivia por su desempeño en The Strongest

El delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom vivió un fin de semana soñado en la Liga de Bolivia, siendo la gran figura en la victoria de The Strongest por 3-2 ante San Antonio. Con una actuación determinante, el atacante confirmó que atraviesa un gran momento futbolístico y comienza a consolidarse como uno de los nombres más destacados del campeonato.

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El impacto de Lom no pasó desapercibido. Su doblete no solo fue clave para asegurar los tres puntos, sino que también encendió a la afición del “tigre”, que ya empieza a verlo como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo aurinegro.

Lom se mete entre los mejores del campeonato

El rendimiento del Seleccionado de Guatemala tuvo eco a nivel internacional, luego de que el reconocido portal de estadísticas Sofascore lo incluyera en el once ideal de la segunda jornada del torneo boliviano, un reconocimiento reservado para los jugadores más influyentes de cada fecha.

Dentro de esa alineación de lujo, Lom comparte protagonismo con figuras de peso como el histórico boliviano Marcelo Moreno Martins, lo que dimensiona aún más la importancia de su actuación en el arranque de temporada.

El delantero chapín fue uno de los tres atacantes elegidos en el equipo ideal, respaldado por una calificación de 8.5, producto de su contundencia frente al arco y su constante peligro en el área rival.

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Con este presente, Darwin Lom no solo suma elogios, sino que también eleva sus credenciales como referente ofensivo tanto en su club como a nivel internacional, demostrando que su adaptación al fútbol boliviano ha sido más que positiva.

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Ahora, el reto será mantener la racha. The Strongest volverá a la acción el próximo 23 de abril cuando visite a Real Tomayapo, en un duelo donde buscarán mantener la puntuación perfecta y donde todas las miradas estarán nuevamente sobre Lom, quien intentará seguir ampliando su cuota goleadora.