Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Lo celebra Guatemala: Darwin Lom es reconocido en Bolivia por su desempeño en The Strongest

Lom está viendo los resultados de su desempeño.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El guatemalteco sigue deslumbrando
© The StrongestEl guatemalteco sigue deslumbrando

El delantero guatemalteco Darwin Gregorio Lom vivió un fin de semana soñado en la Liga de Bolivia, siendo la gran figura en la victoria de The Strongest por 3-2 ante San Antonio. Con una actuación determinante, el atacante confirmó que atraviesa un gran momento futbolístico y comienza a consolidarse como uno de los nombres más destacados del campeonato.

Lo celebra Guatemala: Darwin Lom deja una actuación deslumbrante con The Strongest en Bolivia

ver también

Lo celebra Guatemala: Darwin Lom deja una actuación deslumbrante con The Strongest en Bolivia

El impacto de Lom no pasó desapercibido. Su doblete no solo fue clave para asegurar los tres puntos, sino que también encendió a la afición del “tigre”, que ya empieza a verlo como una pieza fundamental en el esquema ofensivo del equipo aurinegro.

Lom se mete entre los mejores del campeonato

El rendimiento del Seleccionado de Guatemala tuvo eco a nivel internacional, luego de que el reconocido portal de estadísticas Sofascore lo incluyera en el once ideal de la segunda jornada del torneo boliviano, un reconocimiento reservado para los jugadores más influyentes de cada fecha.

Dentro de esa alineación de lujo, Lom comparte protagonismo con figuras de peso como el histórico boliviano Marcelo Moreno Martins, lo que dimensiona aún más la importancia de su actuación en el arranque de temporada.

El delantero chapín fue uno de los tres atacantes elegidos en el equipo ideal, respaldado por una calificación de 8.5, producto de su contundencia frente al arco y su constante peligro en el área rival.

Publicidad

Con este presente, Darwin Lom no solo suma elogios, sino que también eleva sus credenciales como referente ofensivo tanto en su club como a nivel internacional, demostrando que su adaptación al fútbol boliviano ha sido más que positiva.

Imparable: Darwin Lom causa alegría en Guatemala con otra actuación brillante en Bolivia

ver también

Imparable: Darwin Lom causa alegría en Guatemala con otra actuación brillante en Bolivia

Ahora, el reto será mantener la racha. The Strongest volverá a la acción el próximo 23 de abril cuando visite a Real Tomayapo, en un duelo donde buscarán mantener la puntuación perfecta y donde todas las miradas estarán nuevamente sobre Lom, quien intentará seguir ampliando su cuota goleadora.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Brayan Gil rompe el silencio y da detalles de su estado después de lesionarse
El Salvador

Brayan Gil rompe el silencio y da detalles de su estado después de lesionarse

Respaldo en River Plate: Jorshuad Pilarte recibe el guiño que todos esperaban
Costa Rica

Respaldo en River Plate: Jorshuad Pilarte recibe el guiño que todos esperaban

El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil
El Salvador

El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil

Mientras CR7 cobraba más de €21 millones en Real Madrid, esto es lo máximo que ganó Keylor Navas
Costa Rica

Mientras CR7 cobraba más de €21 millones en Real Madrid, esto es lo máximo que ganó Keylor Navas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo