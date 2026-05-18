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Darwin Lom se destaca en The Strongest y consigue un importante salto para su futuro

El ex Comunicaciones es uno de los máximos goleadores de la liga de Bolivia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El delantero suma una importante cifra.
© Getty ImagesEl delantero suma una importante cifra.

Darwin Lom ha sido uno de los pocos futbolistas de Guatemala que decidió salir de la Liga Nacional para buscar una nueva experiencia como legionario. El delantero dejó Comunicaciones y llegó a Bolivia para convertirse en una figura de The Strongest.

Desde su llegada, el delantero de la Selección de Guatemala convirtió varios goles en amistosos y ahora está replicando su gran actuación en estas siete jornadas que acumula la División Profesional de Bolivia.

Suma cuatro goles en siete partidos del campeonato boliviano. Le anotó un doblete a San Antonio Bulo Bulo en la victoria por 3-2, le hizo uno a Real Oruro en el triunfo por 3-2 y convirtió el único tanto también en el gane contra Always Ready.

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Darwin Lom ahora vale 350 mil euros

Estos goles le permitieron dar un importante crecimiento en cuanto al valor de su mercado. El nacido en Guastatoya ahora aumentó su precio según indica el sitio Transfermarkt.

Lom festejando en Bolivia.

Lom festejando en Bolivia.

Desde su etapa en Comunicaciones arrastraba un valor de 275 mil euros. Ahora, con su gran momento en The Strongest, su costo se actualizó y vale un total de 350 mil euros. Es el precio más alto que alcanzó a lo largo de su carrera profesional.

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Con esta nueva revaloración, Darwin Lom ingresa al top 10 de los guatemaltecos más caros en la actualidad. El más valioso sigue siendo Aarón Herrera con una cifra cercana a los 2 millones de euros.

El top 10 de los guatemaltecos más caros en la actualidad

  • Aarón Herrera: 1,80 mill. €
  • Óscar Santis: 600 mil €
  • Nicolás Samayoa: 500 mil €
  • José Morales: 500 mil €
  • Antonio López: 500 mil €
  • Rudy Muñoz: 500 mil €
  • Rubio Rubín: 400 mil €
  • Darwin Lom: 350 mil €
  • Widvin Tebalán: 350 mil €
  • Jonathan Franco: 350 mil €
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Foto: Transfermarkt

Foto: Transfermarkt

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